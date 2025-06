52-Jähriger Paragleiter in Neustift gerettet

Paragleiten Zwischenfall in Neustift im Stubaital

Am 10. Juni 2025 ereignete sich in Neustift im Stubaital ein bedenklicher Vorfall beim Paragleiten. Ein 52-jähriger Österreicher startete um 10:00 Uhr von einem offiziellen Startplatz an der Bergstation der 11er Lifte, um einen privaten Flug zu unternehmen. Der Pilot war ein erfahrener Hängegleiter, der regelmäßig in dieser Region flog.

Um 10:26 Uhr geriet der Pilot während seines Fluges in Schwierigkeiten, als er aufgrund einer plötzlichen Windböe aus östlicher Richtung die Kontrolle über sein Fluggerät verlor. Solche Windänderungen sind in Gebirgen wie dem Stubaital nicht ungewöhnlich und können für selbst erfahrene Piloten zu einer echten Herausforderung werden. In der Höhe sind die Windverhältnisse oft unberechenbar und Änderungen können blitzschnell auftreten.

Zu diesem Zeitpunkt entschloss sich der Pilot zu einer Notlandung, die glücklicherweise ohne ernsthafte Verletzungen abging. Er landete sicher auf einer ausgewiesenen Fläche. Es wird berichtet, dass die Bergrettung und weitere Sicherheitsdienste schnell vor Ort waren, um den Vorfall zu untersuchen und sicherzustellen, dass alles in Ordnung war.

Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit für alle Hängegleiter, sich der Wetterbedingungen und der spezifischen Risiken in bergigen Regionen bewusst zu sein. Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, und es ist ratsam, Altenativen zu planen, falls unvorhergesehene Wetterbedingungen eintreten sollten.

Das Stubaital ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und bietet hervorragende Bedingungen für verschiedene Outdoorsportarten, einschließlich Paragleiten. Dennoch ist es entscheidend, den Respekt vor der Natur und den Wetterverhältnissen zu wahren, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.





