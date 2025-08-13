570 Baustellen: Das Verkehrschaos in Graz erreicht seinen Höhepunkt

Die anhaltenden Baustellen und der hohe Ampelbestand in Graz verursachen Unmut unter der Bevölkerung. Die Opposition fordert eine bessere Koordination seitens des Verkehrsressorts.



GRAZ: Der Straßenverkehr in Graz ist seit Jahren ein brisanter Punkt – im Sommer 2023 steht die steirische Landeshauptstadt jedoch vor einer besonderen Herausforderung. Aktuell sind 570 genehmigte Baustellen in der Stadt aktiv, davon haben rund 370 unmittelbare Auswirkungen auf zentrale Verkehrsachsen. Dies führt zu weitreichenden Einschränkungen und betrifft unter anderem wichtige Straßen wie den Bahnhofgürtel, die Peter-Tunner-Gasse, die Elisabethstraße, die Münzgrabenstraße und den Kaiser-Franz-Josef-Kai. Pendler und Anwohner berichten von täglichen Staus, unzuverlässigen öffentlichen Verkehrsmitteln und erschwertem Zugang zu Geschäften.

Wer koordiniert das Chaos?

Die Kritik richtet sich vor allem gegen die mangelhafte Koordination zwischen den verschiedenen Bauträgern, welche von städtischen Abteilungen bis hin zur Holding Graz und den ÖBB reichen. Mehrere größere Bauprojekte laufen gleichzeitig, ohne dass ein klarer Gesamtplan erkennbar ist. ÖVP-Chef Kurt Hohensinner betont: „Was wie Planungschaos aussieht, ist politisch gewollt. Die grüne Führung verfolgt die Strategie, den Autoverkehr aus der Stadt zu verdrängen – dies trifft jedoch auch andere Verkehrsteilnehmer.“ Er fordert dringend die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle für alle Bauvorhaben, um die Vielzahl der Projekte effizient zu steuern und abzustimmen.

Diese zentrale Stelle sollte auch für die Kommunikation verantwortlich sein. Derzeit erfahren Anwohner und Geschäfte oft erst kurzfristig von Sperrungen und Umleitungen. Häufig fehlen zudem informative Hinweise zu Dauer, Zweck und Verantwortlichen der Baustellen. „Die Wirtschaft leidet unter bereits schwierigen Rahmenbedingungen, und spontane Straßensperren stellen eine zusätzliche Belastung dar“, kritisiert Hohensinner.

Fließt der Verkehr, bremst die Ampel

Zusätzlich zu den Baustellen sorgt die hohe Anzahl an Ampeln in Graz für Unmut. Laut dem Verkehrsclub Österreich gibt es in Graz rund 340 Lichtsignalanlagen, was keine andere österreichische Stadt pro Einwohner aufweist. Zum Vergleich: Linz hat etwa 200 Ampeln, während Salzburg und Innsbruck noch weniger haben.

Hohensinner weist darauf hin, dass neue Ampelanlagen manchmal zusätzliche Staus verursachen und in einigen Fällen sogar den öffentlichen Verkehr behindern. So gibt es in der Moserhofgasse regelmäßig Stau, selbst im verkehrsärmeren August. Die hohe Ampeldichte kostet Steuerzahler zudem viel Geld: „Bis zu 150.000 Euro pro Anlage kommen in einer angespannten Haushaltslage teuer zu stehen. Ein Ampelfasten sollte dringend in Erwägung gezogen werden“, so der VP-Chef abschließend.

