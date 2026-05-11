5,8 Kilometer Hoffnung für Fische am Inn: Bau der längsten Fischwanderhilfe bei Egglfing-Obernberg gestartet

Längste Fischwanderhilfe am Inn entsteht bei Egglfing-Obernberg

Beim Innkraftwerk Egglfing-Obernberg hat der VERBUND mit dem Bau eines 5,8 Kilometer langen naturnahen Umgehungsgewässers begonnen. Die Anlage ist als längste Fischwanderhilfe am Inn bezeichnet und soll Fischen die Wanderung erleichtern.

Das Projekt ist Teil des EU-LIFE-Programms „Riverscape Lower Inn“ und soll 2027 fertiggestellt werden. Es trägt im Europareservat Unterer Inn zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie und der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei.

Naturnahes Umgehungsgewässer mit vielfältigen Strukturen

Die Fischwanderhilfe wurde von Gewässerökologen und Wasserbauern als strukturreiches Gewässer mit natürlicher Abflussdynamik geplant. Zur Struktur gehören Furten, angeströmte Kiesbänke, Flachwasserzonen, Totholz und Buchten.

Das Umgehungsgewässer soll Fischen die Wanderung ermöglichen sowie neue Laichräume und Rückzugsräume schaffen. Flache Kiesbänke sind als Laichplätze und Aufenthaltsort für Jungfische vorgesehen. Tiefe Wasserzonen sollen großen Inn-Fischen wie dem Huchen Raum bieten.

Je nach Jahreszeit werden zwischen vier und zehn Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Fischwanderhilfe strömen. Zur Laichzeit vom Frühjahr bis in den Sommer ermöglicht ein gesteuertes Zusatzdotationsbauwerk eine saisonale Erhöhung des Durchflusses. Der Malchinger Bach wird in das neue Umgehungsgewässer einmünden.

Renaturierung und neue Lebensräume

Unterhalb der Mündung des Umgehungsgewässers wird das Inn-Ufer auf einer Länge von 1,7 Kilometern renaturiert. Rund um das Umgehungsgewässer entstehen neue Lebensräume für kiesbrütende Vogelarten, Amphibien, Reptilien, Insekten und typische Auenpflanzen.

Laut VERBUND werden die Bauarbeiten klimaschonend umgesetzt. Das Aushubmaterial wird direkt vor Ort für neue Kieslebensräume wiederverwendet.

Investitionen in ökologische Maßnahmen

Michael Amerer, Geschäftsführer der VERBUND Grenzkraftwerke, erklärte, in das Projekt sei die Erfahrung aus allen Fischwanderhilfen eingeflossen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten gebaut wurden. Karl Heinz Gruber, ebenfalls Geschäftsführer der VERBUND Grenzkraftwerke, kündigte an, dass bis 2027 entlang der VERBUND-Wasserkraftanlagen in Bayern und Österreich rund 400 Millionen Euro für Renaturierungsmaßnahmen, Fischwanderhilfen und Verbesserungen von Lebensräumen investiert werden.

Nach seinen Angaben ist etwa die Hälfte dieser geplanten Investitionen bereits umgesetzt, und 75 Prozent aller relevanten Kraftwerke sind damit barrierefrei passierbar. Bei den 22 Laufkraftwerken in Bayern und an der Grenze zu Österreich sind 100 Millionen Euro für ökologische Maßnahmen vorgesehen, wovon etwa ein Drittel bereits umgesetzt sei.

Erfahrungen aus bestehender Fischwanderhilfe

Am VERBUND-Innkraftwerk Ering-Frauenstein wurden im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme der dortigen Fischwanderhilfe 2019 rund 40.000 Fische registriert, die das Kraftwerk umwandert haben. Die registrierten Fische gehörten 36 verschiedenen Arten an, der größte erfasste Fisch war ein 1,2 Meter langer Wels.