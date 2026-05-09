60-Millionen-Euro-Projekt: Raiffeisen-Landesbank setzt auf nachhaltigen Holz-Hybridbau in Klagenfurt

Neubau der Raiffeisen-Landesbank-Zentrale in Klagenfurt startet

In Klagenfurt wird die Zentrale der Raiffeisen-Landesbank neu gebaut. Für das Projekt am Standort Raiffeisenplatz 1 sind Investitionen von 60 Millionen Euro vorgesehen.

Der Baustart erfolgt noch im Mai am Raiffeisenplatz 1, der gegenüber dem Einkaufszentrum Cityarkaden liegt. Das bestehende siebenstöckige Gebäude wird vollständig rückgebaut, bevor der Neubau der Zentrale errichtet wird.

Rückbau im Bestand und Ausweichquartiere

Für den Rückbau des bestehenden Raiffeisen-Gebäudes ist keine Sprengung vorgesehen. Das Haus wird Geschoss für Geschoss abgetragen. Während der Bauphase ziehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend in andere Raiffeisenhäuser in Klagenfurt um, die als Ausweichquartiere dienen.

Vorstandssprecher der Raiffeisen-Landesbank ist Manfred Wilhelmer. Er bezeichnet das Vorhaben als langfristige Investition in den Standort Klagenfurt und betont, dass kein Neubau auf der grünen Wiese errichtet wird.

Nachhaltiger Holz-Hybridbau geplant

Der Neubau wird als moderner Holz-Hybridbau ausgeführt. Das Gebäude soll eine Nutzfläche von 8.300 Quadratmetern bieten und Platz für 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen.

Vorgesehen sind ein begrüntes Dach sowie ein Sonnenschutzsystem mit integrierten Solarzellen. Beim Neubau werden Aspekte wie Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit gezielt berücksichtigt.

Die Bauzeit wird mit rund zweieinhalb Jahren angegeben. Der Bezug des neuen Gebäudes ist für das erste Quartal 2029 geplant.