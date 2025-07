6:4, 6:3 – Dominanter Finalsieg über Arthur Cazaux: Generali Open 2025 – Turnierfavorit Bublik feiert ohne Satzverlust den Kitzbühel-Titel

Der kasachische Turnierfavorit Alexander Bublik krönte sich mit einem Zwei-Satz-Finalerfolg (6:4, 6:3) über den Franzosen Arthur Cazaux zum Sandplatz-König von Kitzbühel. Es war der erste Einzel-Triumph eines Spielers aus einem Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion.

KITZBÜHEL (han). Was für eine beeindruckende Leistung! Bei seinem Sieg beim Generali Open 2025 in Kitzbühel, nur wenige Tage nach dem Turniersieg beim Swiss Open 2025 in Gstaad, zeigt Alexander Bublik eindrucksvoll sein Können auf Sand. Der 28-Jährige, der in der ATP-Weltrangliste derzeit unter den Top 50 platziert ist, feierte den siebten Titel seiner Karriere, den dritten in dieser Saison und den zweiten auf Sandplätzen. Neben den 250 ATP Punkten sicherte sich Bublik auch ein Preisgeld von 90.675 Euro. Bei der Siegerehrung in einem vollbesetzten Stadion nutzte er die Gelegenheit, um sich nicht nur bei den Fans, Veranstaltern und Helfern zu bedanken, sondern auch um ein emotionales „I love you“ an seine Ehefrau Tatjana zu richten, die das Finale von der Tribüne aus verfolgte.

Trübe Turnierbilanz für Rot-Weiß-Rot

Für die österreichischen Spieler verlief das Turnier jedoch enttäuschend. Mit Joel Schwärzler (Wild Card), Sebastian Ofner, Staatsmeister Lukas Neumayer und Filip Misolic nahm ein Quartett österreichischer Talente am Einzel-Wettbewerb teil. Leider schaffte es nur Misolic, die erste Runde zu überstehen, bevor er im zweiten Durchgang am Niederländer Botic van de Zandschulp scheiterte, der erst im Halbfinale von Bublik gestoppt wurde. Auch die österreichischen Qualifikanten Nico Hipfl, Sandro Kopp (beide Wild Card), Jurij Rodionov und Neil Oberleitner mussten in der Qualifikation frühzeitig ausscheiden.

45.100 Fans während der Turnierwoche

Die 81. Auflage des Generali Open Kitzbühel hat gezeigt, dass der Tennisboom in Österreich auch nach Dominic Thiems beeindruckenden Leistungen ungebrochen bleibt, selbst bei wechselhaftem, oft regnerischen Wetter. „Ein großes Kompliment und Dankeschön an unsere Mitarbeiter, insbesondere an die Platzcrew, die phenomenal gearbeitet hat, um die Courts mehrfach am Tag vorzubereiten“, lobte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Auch der emotionale Support der 45.100 Fans, die trotz des Wetters in den Stadien erschienen, zeigt die Leidenschaft für den Tennissport. Ein buntes Rahmenprogramm mit musikalischen Highlights und zahlreichen Aktivitäten für Familien rundete das sportliche Event ab: „Ich möchte unsere unglaublichen Fans loben, die mit ihrem Enthusiasmus für eine großartige Atmosphäre sorgten“, schloss Antonitsch.

Nicht verpassen: Das nächste Generali Open findet vom 18. bis 25. Juli 2026 statt.