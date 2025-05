6,5 Millionen Euro: Neue Radbrücke verbindet bald Liebenau und Feldkirchen

Um 6,5 Millionen Euro entsteht parallel zur Autobahnbrücke der A2 am Grazer Murfeld eine neue Fahrradbrücke, die den Grazer Süden mit Feldkirchen bei Graz verbinden wird. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen.

GRAZ/LIEBENAU/FELDKIRCHEN. Im Rahmen der Radoffensive Graz 2030 wird ein bedeutendes Projekt im Süden der Stadt umgesetzt. Hier entsteht eine etwa 95 Meter lange und fast sieben Meter breite Geh- und Radwegbrücke. Diese Brücke wird künftig das Murfeld in Liebenau mit Feldkirchen bei Graz verbinden, und die erforderlichen Mittel wurden bereits vom Land Steiermark genehmigt. Das Projekt fällt unter das Konzept „Doppelte Welle“ und ist Teil des Radverkehrskonzepts GU6, das die Gemeinden Feldkirchen bei Graz, Kalsdorf bei Graz, Seiersberg-Pirka, Werndorf und Wundschuh ineinander verknüpft. Laut dem Verkehrsministerium soll diese Maßnahme die Nutzung des Fahrrads fördern und zur Verringerung des Verkehrsaufkommens in der Region beitragen, was wiederum zur Verbesserung der Luftqualität führen soll.

6,5 Millionen Euro Kosten

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 6,5 Millionen Euro. Davon übernimmt die Stadt Graz 2,2 Millionen Euro, während die Gemeinde Feldkirchen bei Graz eine Million Euro beisteuert. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) hat den geplanten Baustart für dieses Jahr bestätigt. „Die Geh- und Radwegbrücke wird parallel zur Autobahnbrücke gebaut, daher müssen wir uns eng mit der ASFINAG abstimmen,“ erklärt Andreas Kammersberger von der Abteilung 16 für Verkehr und Landeshochbau. Die enge Zusammenarbeit ist notwendig, um mögliche Synergien zwischen den beiden Bauprojekten optimal auszunutzen.

Die Projektplanung wurde an die KOB ZT GmbH aus Wien und die ISEA TEC GmbH aus Friedrichshafen in Deutschland vergeben, die aus einem EU-weiten Wettbewerb als Sieger hervorgegangen sind. Diese Firmen bringen umfangreiche Erfahrungen in der Planung von Verkehrsinfrastrukturen mit und werden dafür sorgen, dass das Projekt effizient und wirtschaftlich umgesetzt wird.

