679.000 Besucher: Wien Holding prognostiziert 2024 Rekordzahlen für Museen

Neue Ausstellungen, Renovierungen und digitale Sammlungen: 2024 war ein erfolgreiches Jahr für die vier Museen der Wien Holding. Die Besucherzahlen übertrafen zudem die Jahre zuvor.

WIEN. Die Wien Holding verwaltet vier Museen in der österreichischen Hauptstadt: das Haus der Musik, das Mozarthaus Vienna, das KunstHausWien und das Jüdische Museum Wien. Ein Blick auf das Jahr 2024 verdeutlicht, dass es das erfolgreichste Jahr in den letzten fünf Jahren war.

Insgesamt zogen die vier Museen etwa 678.600 Besucher an, was einem Anstieg von etwa zehn Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. „Wien ist bekannt für seine reichhaltige Kulturlandschaft, die durch die vier Museen der Wien Holding erheblich bereichert wird. Dies wird eindrucksvoll durch die Besucherzahlen der Einrichtungen belegt“, äußert Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) in einer Pressemitteilung.

Die Museen bieten neben Ausstellungen auch „hörenswerte Konzerte, einzigartige Events und Workshops“, so der Geschäftsführer der Wien Holding, Kurt Gollowitzer. Das Haus der Musik meldete die höchste Besucherzahl. Mit etwa 258.400 Gästen war es 2024 erneut das beliebteste Museum der Wien Holding. Zu den Attraktionen gehörten unter anderem Live-Konzerte, Klangexperimente und eine Kabinettausstellung über Arnold Schönberg. Außerdem erhielt das Museum im vergangenen Jahr die Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

KunstHausWien 2024 wiedereröffnet