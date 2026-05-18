70 neue Mietwohnungen: Wüstenrot startet Millionenprojekt in Salzburg-Josefiau

Spatenstich für neue Wüstenrot-Wohnanlage in Salzburg-Josefiau

Im Salzburger Stadtteil Josefiau ist am Montag der offizielle Spatenstich für eine neue Wohnanlage erfolgt. Das Projekt wird von Wüstenrot auf einem rund 6.000 Quadratmeter großen Grundstück umgesetzt.

In den kommenden zwei Jahren entstehen dort mehr als 70 Mietwohnungen. Die Anlage wird direkt gegenüber der Firmenzentrale von Wüstenrot errichtet.

Das Vorhaben ist laut Wüstenrot mit einem erheblichen zweistelligen Millionenbetrag veranschlagt. Vorstandsmitglied Brigitte Feldhofer und Generaldirektorin Susanne Riess-Hahn nahmen am Spatenstich teil. Riess-Hahn verwies dabei auf die derzeit schwierigen Rahmenbedingungen, leistbares Wohnen zu realisieren.

Geplant sind unterschiedlich große und flexibel nutzbare Wohneinheiten. Nach Angaben von Projektleiter Michael Ebner reicht das Angebot von rund 60 bis 90 Quadratmetern Wohnfläche. Zusätzlich zu den Mietwohnungen sind Reihenhäuser sowie Maisonettewohnungen in den Dachgeschoßen vorgesehen.

Vor der Planung wurde nach Angaben der Beteiligten der Wohnbedarf in der Umgebung erhoben, um passende Wohnungsgrößen festzulegen. Neben den Wohnungen soll auf dem Areal auch ein Kindergarten entstehen.

Die ersten Wohnungen der neuen Wohnanlage sollen im Mai 2028 bezogen werden können.