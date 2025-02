Die Radrettung der Grünen Wien feiert 20 Jahre erfolgreichen Service. Zum Jubiläum werden in den kommenden Wochen gleich 70 Termine in verschiedenen Bezirken angeboten. Den Auftakt macht ein erster Termin am Freitag, den 28. Februar, gefolgt von dem offiziellen Start des Drahtesel-Checks ab Samstag, den 1. März. In Wien stehen die Zeichen auf Frühling und die Sonnenanbeter unter den Radfahrenden wagen sich wieder auf ihre geliebten Fahrräder. Pünktlich zur Saison eröffnet die Radrettung der Grünen Wien wieder ihre Pforten, um sicherzustellen, dass alle Drahtesel verkehrssicher sind. „Anlässlich unseres runden Geburtstags haben wir bis Ende April eine erhöhte Anzahl an Terminen geplant. Unser Ziel ist es, das Radfahren als umweltfreundliche Mobilität in Wien noch mehr zu fördern“, erläutert Judith Pühringer, die Parteivorsitzende der Grünen Wien. Es ist keine Anmeldung erforderlich; Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen. Siehe auch Schulen: Veranstaltung zur Unterstützung der Erstsprache für Lehrkräfte in Wien Sicherheit auf zwei Rädern Bei der Grünen Radrettung umfasst der Service eine gründliche Überprüfung der Gangschaltung, Bremsen, sowie die Kontrolle von Verschleißteilen. Kleinere Reparaturen wie das Wechseln von Schläuchen oder das Aufpumpen von Reifen werden ebenfalls angeboten. Alle Überprüfungen werden von erfahrenen Mechanikern durchgeführt. Für größere Reparaturen gibt es Empfehlungen an bewährte Werkstätten. Die Radrettung wurde im Jahr 2005 ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Die Nachfrage nach kostenlosen Fahrradchecks ist konstant hoch. Die Grünen Wien haben deshalb den Service erfolgreich auf alle 23 Bezirke der Stadt ausgedehnt. Im Durchschnitt werden pro Saison etwa 2.000 Fahrräder überprüft. Siehe auch Starke Winde könnten Feuer in Los Angeles wieder entfachen – Was Sie wissen müssen! Grüßeinteilige Einrichtungen, die spezifische Standorte und Zeiten für die Radrettung angeben, sind auf der offiziellen Website der Grünen Wien zu finden. Hier kannst du mehr Informationen erhalten. Weitere Themen: Das „Wohnpartner“-Programm zur Wiener Frauenwoche Neben Nächtigungs- auch Umsatzrekord in der Tourismusbranche

