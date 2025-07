70 weitere Anlagen: Wien Energie feiert 500 Photovoltaikanlagen in Österreich

Österreichs größter regionaler Energiedienstleister, Wien Energie, feiert die Installation von 500 Photovoltaikanlagen in ganz Österreich. Aktuell werden in Wien rund 100.000 Haushalte mit Sonnenstrom versorgt.



WIEN/MARIAHILF. Der Sommer bringt nicht nur Sonnenschein, sondern in diesem Jahr auch einen signifikanten Anstieg der Sonnenenergieproduktion durch Österreichs führenden regionalen Energiedienstleister. Im Juli dieses Jahres hat Wien Energie offiziell die Errichtung von über 500 Photovoltaikanlagen in ganz Österreich gefeiert.

Mit dieser Errichtung wird eine Gesamtleistung von etwa 200 Megawatt erreicht. Dies trägt entscheidend zur Energiewende bei, indem es die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert. Beeindruckend ist, dass die Hälfte dieser Photovoltaik-Leistung in nur den letzten zweieinhalb Jahren installiert wurde. „Im Schnitt errichten wir jede Woche Photovoltaikanlagen in der Größe eines Fußballfeldes“, erklärt Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie. Diese Expansion stellt sicher, dass der Anbieter aktiv zur Erreichung der Klimaziele beiträgt.

Schnelles Wachstum in den letzten Jahren



„Jede neue Photovoltaikanlage, ob klein oder groß, sichert eine unabhängige Energieversorgung für die Wienerinnen und Wiener und produziert darüber hinaus 100 Prozent Ökostrom“, äußert Entwicklungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Derzeit sind diese Anlagen in der Lage, den Strombedarf von geschätzt 100.000 Haushalten in Wien zu decken. Der stetige Ausbau unterstreicht Wien Energien Engagement für eine nachhaltige Zukunft.

Seit etwa 25 Jahren entwickelt, baut und betreibt Wien Energie Photovoltaikanlagen, die auf verschiedensten Dachflächen in Wien und Umgebung installiert sind. Zu den ersten Anlagen gehört die Photovoltaikanlage auf dem Dach der UNO-City. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen das Tempo des Ausbaus erheblich gesteigert: „Jeder Sonnenstrahl, den wir in sauberen Strom umwandeln, macht uns unabhängig von fossilen Importen und schützt vor zukünftigen Energiekrisen“, fügt Stefan Gara, Energiesprecher der Wiener NEOS, hinzu.

Solarbetriebener Wasserzoo



Wie diese innovative Arbeit konkret aussieht, weiß auch Mariahilfer Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher (SPÖ). Seit 2019 versorgt eine Solaranlage auf dem Haus des Meeres den Aqua-Zoo mit Ökostrom. Solche Projekte zeigen, dass Klimaschutz erfolgreich mit beliebten Freizeitattraktionen verbunden werden kann. Wien Energie setzt damit wichtige Impulse für eine umweltbewusste Stadtentwicklung,“ schlussfolgert Lessacher. Um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, plant Wien Energie bis 2025 über 70 weitere Photovoltaikanlagen zu errichten.

Um die Energiewende weiter voranzutreiben, wird das Unternehmen die Photovoltaik-Kapazität in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. Bis 2030 soll die Leistung auf 600 Megawatt steigen, und insgesamt sind 1.000 Megawatt aus erneuerbaren Energien, wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, das Ziel.





