71-Jähriger verstorben: Brand in Wohnung durch Zigarettenstummel ausgelöst

Redaktion Anna Triebaumer 71-Jähriger verstorben Zigarettenstummel löste Wohnungsbrand aus Am Sonntagmorgen, im Grazer Stadtteil Lend, kam es zu einem tragischen Wohnungsbrand. Ein 71 Jahre alter Mann verlor dabei sein Leben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Zigarettenstummel den verheerenden Brand in dem Mehrparteienhaus ausgelöst hat. Diese Art von Vorfällen ist nicht neu; Rauchen ist eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände. Notruf und Rettungsversuche Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte konnte der 71-Jährige nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen oder Haustiere verletzt. Der Brand hinterließ einen erheblichen Sachschaden, der auf niedrige sechs Stellen geschätzt wird, was die ideale Aufmerksamkeit sowohl für Bewohner als auch für Raucher unterstreicht, die gefährliche Praktiken vermeiden sollten.

