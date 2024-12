75 Jahre Musikverein Leopoldau: Ein Rückblick







Rückblick auf das Jubiläumsjahr: 75 Jahre Musikverein Leopoldau Im Jahr 2024 feierte der Musikverein Leopoldau seinen 75. Geburtstag und wurde in diesem Jahr von MeinBezirk.at zum beliebtesten Blasorchester in Wien gekürt. Dieses besondere Jubiläum spiegelt die langjährige Verbundenheit des Vereins mit der Gemeinde sowie die hohe Wertschätzung wider, die er in der Region genießt. Ein Höhepunkt des Jahres war das traditionelle Sommerfest, das seit 1965 stattfindet. Diese Veranstaltung…







