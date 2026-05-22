75. Wiener Festwochen: Patti Smith eröffnet Tanz der Kulturen am Heldenplatz

Wiener Festwochen eröffnen 75. Ausgabe mit Patti Smith am Heldenplatz

Die Wiener Festwochen feiern am Abend des 22. Mai 2026 die Eröffnung ihrer 75. Ausgabe. Die Veranstaltung findet heuer nicht wie in den vergangenen Jahren am Rathausplatz, sondern am Heldenplatz statt.

Der Eröffnungsabend steht unter dem Motto „Republic of Gods“ und soll laut Veranstaltern zehntausende Besucherinnen und Besucher anziehen. Im Zentrum des Programms steht Patti Smith, die als prägende Figur der Eröffnung angekündigt ist.

Eröffnung mit „Oh Wien“ und vielfältigem Musikprogramm

Der offizielle Beginn ist für 21.20 Uhr angesetzt. Zum Auftakt wird die Hymne „Oh Wien“ gespielt, interpretiert vom Schmusechor, einem Streichquartett und dem Countertenor Steve Katona.

Die Gestaltung des Abends setzt auf eine Mischung aus Punk, einem Schmusechor und norwegischem Black Metal. Im weiteren Programm treten unter anderem die Singer-Songwriterin Lara Hulo, das Indie-Rock-Duo Cari Cari, die ukrainische Sängerin Marichka Shtyrbulova sowie die norwegische Black-Metal-Formation Witch Club Satan auf.

Festwochen-Intendant Milo Rau kündigte für die Eröffnung „viel Action“ und kürzer gehaltene Reden an. Er beschrieb den Abend als Mischung aus „Holzhammer und Kuscheln“ und verwies darauf, dass es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um gesellschaftliche Fragen gehe.

Politische Akzente und internationale Beiträge

Das Gesamtmotto der Festwochen 2026 lautet „Republic of Gods“. Die Jubiläumsausgabe soll politische Akzente setzen. Für die Eröffnung sind Beiträge und neue Songs aus dem Iran, aus der Ukraine und aus den USA vorgesehen.

Für die Wiener Festwochen steht Patti Smith als Symbol für eine Verbindung aus Musik, Aktivismus und Gegenkultur, die Milo Rau seiner „Republic of Gods“ geben möchte. Smith ist bekannt für eine Verbindung aus Poesie, Rock und politischer Haltung.

Heldenplatz als neuer Schauplatz

Die Bühne am Heldenplatz ist für die Eröffnung nicht vor der Hofburg, sondern in Richtung Rathaus ausgerichtet. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bezeichnete den Heldenplatz als „unglaublich passenden Ort“ für die Eröffnung und erklärte, die Stadt Wien wolle gemeinsam mit dem ORF den Platz kulturell neu besetzen.

Milo Rau verwies auf die politische Dimension des Heldenplatzes. Er sagte, dort seien Kriege begonnen worden und es sei auch gegen Kriege demonstriert worden.

Patti Smith als Ehrengast mehrfach in Wien

Patti Smith steht im Zentrum des Eröffnungsevents am Heldenplatz und tritt im Rahmen der Wiener Festwochen insgesamt dreimal als Ehrengast auf. Sie tritt gemeinsam mit dem Schmusechor und der Festwochen-Band Gods Republic auf.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung hatte Smith einen Konzertabend im Theater Akzent und einen Auftritt in der Arena Wien. Im Theater Akzent verband sie Songs wie „Ghost Dance“ und „Peaceable Kingdom“ mit Kommentaren zu Donald Trump, den Kriegen im Sudan und Iran sowie zur Situation der Palästinenser.

TV-Übertragung und besondere Programmpunkte

Die Eröffnung der Wiener Festwochen 2026 wird ab 22.25 Uhr zeitversetzt live in ORF2 übertragen. Für die TV-Übertragung ist zudem eine Version mit österreichischer Gebärdensprache geplant.

Als besonderer Programmpunkt ist der „gebende Blick“ des Kroaten Braco vorgesehen. Er soll während der Eröffnung zwischen den Auftritten schweigend seinen Blick über das Publikum richten. Milo Rau sprach im Vorfeld in diesem Zusammenhang scherzhaft von der möglicherweise „längsten Stille in der Geschichte des ORFs“.