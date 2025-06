764: Sadists, 365-Euro Petition, and the Klangfarbe Debacle

Am Mittwoch, den 18. Juni 2025, gab es in Wien einige bedeutende Schlagzeilen, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zogen. Hier sind die wichtigsten Ereignisse des Tages zusammengefasst:

Erpresserband zwingt Kinder zur Herausgabe von Nacktfotos

Eine alarmierende Nachricht erreichte die Wiener Bevölkerung: Eine Gruppe von Tätern wurde festgenommen, die Kinder mithilfe von geschicktem Betrug dazu erpresste, intime Nacktfotos zu senden. Die Ermittlungen der Polizei zeigen, dass diese kriminelle Masche vor allem über soziale Medien verbreitet wurde. Eltern und Kinderschutzorganisationen fordern verstärkte Maßnahmen und Aufklärung, um Kinder vor solchen Gefahren zu schützen.

17-Jährige nach Überdosis aus Koma erwacht

Ein tragischer Vorfall ereignete sich, als eine 17-Jährige nach einer Drogenüberdosis aus einem Koma erwachte. Experten warnen, dass der Konsum von psychotropen Substanzen, insbesondere unter Jugendlichen, weiterhin ein wachsendes Problem darstellt. In Wien gibt es verstärkte Programme zur Drogenprävention und Aufklärung, die darauf abzielen, das Bewusstsein für die Gefahren von Drogenmissbrauch zu schärfen.

Grüne initiieren Petition für das 365-Euro-Ticket

Die Grünen haben eine Petition gestartet, um das beliebte 365-Euro-Ticket zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Wien zu erhalten. Dieses Ticket ermöglicht es den Bürgern, das öffentliche Verkehrsnetz zu einem sehr günstigen Preis zu nutzen. Die Initiative zielt darauf ab, die Umweltfreundlichkeit und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern. Zahlreiche Bürger unterstützen die Petition und fordern politische Entscheidungsträger auf, sich für den Erhalt dieses Angebots einzusetzen.

Kult-Geschäft „Klangfarbe“ in Simmering insolvent

Das bekannte Musikgeschäft „Klangfarbe“, ein beliebter Anlaufpunkt für Musiker und Musikliebhaber in Simmering, wurde insolvent. Die Schließung des Kultgeschäfts bedeutet nicht nur einen Verlust für die lokale Musikszene, sondern auch für zahlreiche Musikschaffende, die auf den Service und die Expertise des Geschäfts angewiesen waren. Die Gründe für die Insolvenz sind vielfältig, unter anderem die steigenden Mietpreise und der wachsende Online-Handel, der traditionellen Geschäften stark zusetzt.

Die Zukunft der alten AUVA-Zentrale

Eine der meistdiskutierten Fragen in der Stadt ist, was mit der alten AUVA-Zentrale geschehen soll. Das historische Gebäude steht seit einiger Zeit leer und es werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in Betracht gezogen. Stadtplaner und Architekten diskutieren über eine mögliche Umnutzung, die die Attraktivität des Viertels erhöhen könnte. Die Stadtverwaltung hat die Bürger in den Planungsprozess einbezogen und öffentliche Foren abgehalten, um Meinungen und Vorschläge zu sammeln.

Diese Ereignisse spiegeln nur einen kleinen Teil der vielfältigen und dynamischen Entwicklungen in Wien wider. Die Stadt steht ständig im Wandel, und die Bürger haben die Möglichkeit, an dieser Entwicklung aktiv teilzunehmen.





