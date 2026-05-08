80-Jährige löst Brand nach Baumschnitt-Verbrennung in Zellberg aus: Feuerwehr greift rasch ein

Brand nach Baumschnitt-Verbrennung am Zellberg rasch gelöscht

In der Gemeinde Zellberg im Zillertal im Bezirk Schwaz ist am Freitagnachmittag ein Brand in der Nähe eines Bauernhofes ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine 80-jährige Österreicherin wird beschuldigt, das Feuer ausgelöst zu haben. Sie ist Bewohnerin des betroffenen Bauernhofes.

Laut Polizei hatte die Frau bei den Überresten eines Baumschnittes ein Feuer entfacht. Gegen 15.00 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol eine Meldung über einen angeblichen Waldbrand am Zellberg ein.

Wegen der starken Rauchentwicklung in der Nähe des Waldgebietes wurde die Feuerwehr alarmiert. Zwei Fahrzeuge und elf Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Zell am Ziller standen im Einsatz.

Die Polizei teilte am Freitagabend mit, dass die Feuerwehr den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen konnte. Die mutmaßliche Verursacherin wird bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz zur Anzeige gebracht.