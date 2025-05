80 Jahre nach dem Kriegsende: Die erste freie Wiener Landtagswahl 1945

Im achten und letzten Teil der Serie „80 Jahre Kriegsende in Wien“ beleuchten wir die ersten freien Landtags- und Gemeinderatswahlen in der Hauptstadt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sowie die bedeutende Länderkonferenz, die ebenfalls ihr Jubiläum feiert.

WIEN. Der Zweite Weltkrieg endete in Europa offiziell am 8. Mai 1945. Mit dem Sturz des NS-Regimes wurde Österreich besetzt, und eine neue politische sowie soziale Ordnung musste etabliert werden, um den Weg für eine demokratische Gesellschaft zu ebnen.

Der erste Schritt in diese neue Ära waren die Wahlen für den Nationalrat und die Landtage, die am 25. November 1945 parallel stattfanden und den Bürgern ermöglichten, ihre Stimme in der neu gegründeten Demokratie abzugeben.

Eine rote Hochburg

Die relevantesten Parteien, die an diesen Wahlen teilnahmen, waren die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ). Mit insgesamt 3.449.605 Wahlberechtigten gingen 94,3 Prozent zur Wahl. Die ÖVP gewann die Nationalratswahl mit 49,8 Prozent, gefolgt von der SPÖ mit 44,6 Prozent und der KPÖ mit 5,4 Prozent.

In Wien jedoch stellte sich ein anderes Bild dar, da die Stadt als eine Hochburg der Sozialdemokratie gilt. Bereits vor 80 Jahren war sie es auch: Die SPÖ errang in Wien mit 57,4 Prozent einen deutlichen Wahlsieg, während die ÖVP mit 34,5 Prozent und die KPÖ mit 8 Prozent weit hinterherlagen. Damit unterstrich die KPÖ ihre stärkere Präsenz in Wien, wo sie mehr Stimmen erhalten hatte als im restlichen Österreich. Von den 925.891 wahlberechtigten Personen in Wien nutzten 94,8 Prozent ihr Wahlrecht, was die Wahlbeteiligung um einen halben Prozentpunkt über dem nationalen Schnitt angehob.

Laut dem Haus der Geschichte Österreichs gehörten die meisten Wiener Bezirke mehrheitlich zur SPÖ. Bezirke, in denen die ÖVP die meisten Stimmen erhielt, waren unter anderem die Innere Stadt (1.), Wieden (4.), Mariahilf (6.), Neubau (7.), Josefstadt (8.) und Währing (18.). Die KPÖ konnte in keinem Bezirk die stärkste oder zweitstärkste Partei werden.

80 Jahre Länderkonferenz

Wichtige Beschlüsse für die Wiederbegründung Österreichs wurden während der gesamtösterreichischen Länderkonferenz vom 24. bis 26. September 1945 im niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse gefasst. Hier wurden die Grundlagen für ein demokratisches, ungeteiltes und föderalistisches Österreich gelegt. Nur wenige Wochen später, am 25. November 1945, fanden die ersten Landtagswahlen in Wien sowie die ersten Nationalratswahlen für ganz Österreich statt. Diese wegweisende Konferenz wird 2025 ihr 80. Jubiläum feiern.

