80 Jahre nach dem Kriegsende: Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Wien

Der siebte Teil der Reihe „80 Jahre Kriegsende in Wien“ thematisiert die Verantwortung der Stadt für die Erinnerungskultur und die Bedeutung von Gedenkstätten zum Zweiten Weltkrieg.

WIEN. Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal – ein Ereignis, das nicht nur das Schicksal vieler Länder, sondern auch das Leben von unzähligen Menschen geprägt hat. Trotz der verstrichenen Zeit ist es unerlässlich, das Gedächtnis an die Schrecken dieser Ära wachzuhalten und das Leid der Opfer zu würdigen.

Wien beherbergt zahlreiche Museen, Gedenkstätten und Erinnerungsorte, die an den Krieg, dessen Grauen und die tragischen Schicksale erinnern. Wie das „Wien Geschichte Wiki“ feststellt, gibt es im Stadtgebiet zahlreiche antifaschistische Gedenkstätten, die künstlerisch gestaltet sind oder auf andere Weise den Opfern des Faschismus und Nationalsozialismus gedenken.

Erinnern an die Ermordeten

Während der NS-Herrschaft wurden Millionen Menschen verfolgt und ermordet, wobei insbesondere Jüdinnen und Juden gezielt ins Visier genommen wurden. Um die österreichischen Opfer der Shoah zu ehren, wurde 2018 die Shoah-Namensmauer initiiert, entworfen vom jüdischen Holocaust-Überlebenden Kurt Yakov Tutter. Diese Gedenkstätte befindet sich im Ostarrichipark in Wien und wurde am 9. November 2021 feierlich eröffnet.

Die Mauer gleicht einem eindringlichen Mahnmal, das mit den 65.000 Namen der Opfer lediglich einen Bruchteil der nationalsozialistischen Verbrechen repräsentiert. Laut der Webseite des Bundeskanzleramtes drücken sie unweigerlich das Mahnwort „NIE WIEDER“ aus.

Friedhöfe als Erinnerungsorte

Auf den Wiener Friedhöfen finden sich zahlreiche Erinnerungsorte aus der Zeit des Krieges. Im Landesgericht Wien wurden über 1.000 Todesurteile vollstreckt, und viele Opfer wurden anonym in sogenannten Schachtgräbern begraben, wie auf der Webseite der Friedhöfe Wien dokumentiert ist. Einige der Bestatteten wurden nach dem Krieg umgebettet, während viele bis heute namenlos geblieben sind.

Auf dem Zentralfriedhof steht eine Grabanlage, die den sowjetischen Soldaten gewidmet ist, die während der Befreiung Wiens fielen. Hier sind 2.469 Soldaten bestattet, darunter auch die größte deutsche Kriegsgräberstätte in Österreich mit rund 7.300 bestatteten Personen.

Museen und Bildung

Das Heeresgeschichtliche Museum, eines der bekanntesten in Wien, wird derzeit neugestaltet, um die militärhistorischen Aspekte von 1938 bis 1955 darzustellen. Zentrale Themen werden Demokratiebildung und die Rolle des Militärs in der Gesellschaft sein. Mehr Informationen sind auf der Webseite zu finden.

Das Haus der Geschichte Österreich in der Neuen Hofburg ist das erste nationales Zeitgeschichtemuseum, das sich mit der jüngeren Geschichte seit 1918 beschäftigt. Die Hauptausstellung hebt Themen wie „Diktatur und NS-Terror“ hervor, weitere Informationen sind auf hdgoe.at verfügbar.

Das Heldendenkmal und seine Wandlung

Im Äußeren Burgtor der Wiener Hofburg steht das österreichische Heldendenkmal, das ursprünglich 1934 eingeweiht wurde. Ursprünglich dem Ersten Weltkrieg gewidmet, fügte man in den 1950er Jahren die Jahreszahlen 1939 und 1945 hinzu. Der Künstler Wilhelm Frass hinterließ im Sockel der Statue eine versteckte Botschaft, die 2012 enthüllt wurde und zur kritischen Neubewertung des Denkmals führte. Seither dient der Ort auch als Raum zur Reflexion über die Nationalsozialismus-Vergangenheit Österreichs.

In ganz Wien entstanden zahlreiche weitere Gedenkstätten, wie das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus am Helmut-Zink-Platz und das Deserteursdenkmal am Ballhausplatz, das an die Opfer der NS-Militärjustiz erinnert.

