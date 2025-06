80 Jahre UNO: Guterres warnt vor Bedrohung grundlegender Prinzipien!

Am 26. Juni 2025 jährt sich die Unterzeichnung der UN-Charta zum 80. Mal, Anlass für eine Sondersitzung, an der auch UN-Generalsekretär António Guterres und die neue Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, teilnahmen. Die Charta, die unmittelbar nach den verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs von rund 50 Gründungsstaaten unterzeichnet wurde, begründete bedeutende Prinzipien wie die friedliche Konfliktlösung und die Wahrung der Menschenrechte. Heute zählt die Organisation 193 Mitgliedsstaaten.

Guterres betonte, dass die Charta „kein À-la-carte-Menü“ sei, aus dem sich die Mitgliedsstaaten das Passende herauspicken könnten. Er sagte: „Wir können und dürfen Verstöße gegen ihre Grundprinzipien nicht als normal betrachten“ und nannte Beispiele, wie:

Verstöße gegen die Menschenrechte.

Gewalt gegen Zivilisten.

Die Verwendung von Nahrungsmitteln und Wasser als Waffen in Konflikten.

Obwohl er diesezusätzlichen Herausforderungen benannte, nannte er keine spezifischen Akteure oder Staaten, die dafür verantwortlich sind.

Aktuelle Konflikte, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der andauernde Konflikt zwischen Israel und dem Iran sowie die Eskalationen im Gazastreifen, haben in letzter Zeit die Spannungen zwischen den Mitgliedsländern erhöht. Diese geopolitischen Herausforderungen werden zusätzlich durch finanzielle Probleme der UN verschärft, die in Folge der Kürzungen durch die USA unter Präsident Donald Trump auftraten.

Baerbock wies darauf hin, dass die UNO vor „existenziellen Herausforderungen“ stehe. Sie betonte die Notwendigkeit internationaler Gesetze und den Dialog zwischen den Nationen. Zudem sprach sie sich für eine Reform der Vereinten Nationen aus, um sie an die aktuellen globalen Gegebenheiten anzupassen und effektiver zu gestalten. Diese Notwendigkeit zur Reform wurde durch Baerbock auch auf einer der ersten Pressekonferenzen nach ihrer Wahl zur Präsidentin der UN-Vollversammlung im Juni 2025 klar umrissen.

„Das bestehende System spiegelt die Welt von vor 80 Jahren wider“, erklärte Baerbock in einem Interview mit rbb24 Inforadio. „Viele heutige Staaten existierten 1945 nicht, und auch Deutschland war nicht vertreten.“ Es ist erwähnenswert, dass die Bundesrepublik Deutschland sowie die DDR erst im September 1973 Mitglied der UN wurden.

Um die Organisation zukunftsfähig zu machen, hat Guterres die Initiative UN80 ins Leben gerufen, die, wie er sagte, „schmerzhafte“ Veränderungen mit sich bringen wird. Dazu gehört der Abbau von Tausenden von Stellen innerhalb der UN.

Eine der zentralen Aufgaben von Baerbock in ihrer neuen Rolle wird die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für António Guterres sein, dessen zweite Amtszeit am 31. Dezember 2026 endet.

Vor dem Hintergrund zahlreicher globaler Konflikte und humanitärer Krisen befinden sich die Vereinten Nationen in einer tiefgreifenden Glaubwürdigkeitskrise. Die Notwendigkeit der UN wird von Guterres klar hervorgehoben: „In einer Welt, die von Konflikten und Krisen gezeichnet ist, brauchen wir die Vereinten Nationen mehr denn je. Unsere Werte waren noch nie so wichtig, und die Bedürfnisse waren noch nie so groß.“ Gleichzeitig warnt er vor der zunehmend angespannten Ressourcenlage.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vereinten Nationen sich einer entscheidenden Phase der Transformation gegenübersehen müssen, um den aktuellen globalen Herausforderungen gerecht zu werden. Der Weg zur Reform wird entscheidend sein, um die Glaubwürdigkeit und Effizienz der Organisation wiederherzustellen.