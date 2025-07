800.000 Euro Verlust: Wiener Ermittler fahnden europaweit nach IT-Betrüger

Die Rip-Deal Unit Vienna ist seit mehreren Jahren aktiv auf der Suche nach Dzimi Jovanovic, auch bekannt als Raphael Bacher. Er steht im Verdacht, einen renommierten österreichischen Industriellen durch IT-Betrug um mehr als 800.000 Euro betrogen zu haben. Jovanovic wird inzwischen europaweit gesucht, mit Bildern, die zu seiner Ergreifung beitragen sollen.

WIEN. Gegründet im Jahr 2020, ist die Rip-Deal Unit Vienna eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Wien, die sich der Bekämpfung der organisierten IT-Kriminalität widmet. Rip-Deals sind eine Form von Betrug, bei dem den Opfern Immobilien, Kunstwerke oder Anlageprodukte wie Bitcoins angeboten werden, wofür sie im Voraus einen Geldbetrag zahlen müssen. Der Betrüger jedoch übergibt nie die versprochenen Waren und verschwindet mit dem Geld, was zu enormen finanziellen Verlusten für die Opfer führt.

Die Rip-Deal Unit Vienna hat laut Polizei beachtliche Erfolge erzielt. Zum fünfjährigen Jubiläum kann die Einheit eine Aufklärungsquote von 80 Prozent vorweisen. Da IT-Betrüge grenzüberschreitend sind, wird sowohl national als auch international ermittelt. Diese Erfolgsquote macht die Wiener Einheit zu einem der führenden Institute in Europa im Bereich der IT-Kriminalitätsbekämpfung. Regelmäßig wird Expertise an internationale Ermittler aus anderen Ländern weitergegeben, um die Cooperation zu stärken.

Wo ist Jovanovic alias Bacher?

In den vergangenen fünf Jahren hat die Rip-Deal Unit über 100 Fälle in Österreich untersucht und in Zusammenarbeit mit ausländischen Dienststellen mehr als 131 Fälle aufgeklärt sowie rund 180 Täter identifiziert. Insgesamt wurden über 1.100 Fälle weltweit analysiert, jedoch bleibt ein spezieller Fall, der den Fokus der Ermittler auf Jovanovic lenkt, bis heute unlösbar. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die spezialisierten Ermittler der Operation „Mede 2“, in Kooperation mit Europol, suchen den 37-jährigen serbischen Staatsangehörigen Dzimi Jovanovic alias Raphael Bacher. Viele österreichische und internationale Ermittlungseinheiten, darunter das österreichische Bundeskriminalamt, das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg, sowie Partner aus Deutschland, Frankreich und Spanien, sind beteiligt.

800.000 Euro Schaden und Belohnung

Jovanovic wird als möglicher Täter eines sogenannten „Rip-Deal 2.0“-Betrugs identifiziert. Laut den Ermittlungen soll er im Jahr 2022 einen „namhaften österreichischen Industriellen“ um mehr als 800.000 Euro betrogen haben. Infolgedessen gibt es einen europäischen Haftbefehl gegen ihn, doch sein Aufenthaltsort bleibt ungewiss.

Hier kommt die Bevölkerung ins Spiel: Bilder des Verdächtigen sollen bei der Suche helfen. Der „Verein der Freunde der Wiener Polizei“ hat sogar eine Belohnung von 3.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Gesuchten führen. Die Polizei appelliert, dass alle Hinweise vertraulich behandelt und auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, Rip-Deal Unit Vienna, unter der Telefonnummer 01/313 106 25 10 erbeten werden.

