A. Haselwanter-Schneider: „Ich habe keinen Freizeitwohnsitz“

Oberperfuss – Kontroverse um geplantes Wohnbauprojekt

Andrea Haselwanter-Schneider, die Parteivorsitzende der Liste Fritz und Abgeordnete im Tiroler Landtag, hat sich entschieden, gegen eine Behauptung zu opponieren, die in einem Artikel über ein geplantes Wohnbauprojekt in Oberperfuss aufgetaucht ist. Die Berichterstattung hat die unterschiedlichen Standpunkte zu diesem Thema beleuchtet und die dazugehörigen Links finden Sie am Ende dieses Artikels.

In der Stellungnahme von Bauwerber Patrick Weber, in der er seine Sicht zu möglichen Auswirkungen des Projekts schildert, sieht sich Haselwanter-Schneider zu Unrecht angegriffen. Sie wirft Weber vor, seine Argumente nicht ausreichend zu untermauern und auf emotionale Rhetorik statt auf Fakten zu setzen. „Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie wichtige Entscheidungen über die Zukunft unserer Gemeinde ohne eine solide Grundlage getroffen werden„, äußerte sie in einer Pressemitteilung.

Das geplante Wohnbauprojekt wird in der Gemeinde Oberperfuss, die für ihre malerische Umgebung und die Nähe zu Innsbruck bekannt ist, seit einigen Monaten diskutiert. Unabhängige Experten und Anwohner haben Bedenken geäußert, dass solch ein Projekt die Infrastruktur der kleinen Gemeinde überlasten könnte.

In der Vergangenheit werden ähnliche Wohnbauprojekte in Tirol oft kontrovers diskutiert. Kritiker argumentieren, dass der Anstieg von Wohnanlagen in ländlichen Gebieten die Lebensqualität beeinträchtigen kann. Unterstützer hingegen behaupten, dass neue Wohnräume dringend benötigt werden, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, insbesondere in einer Region, die aufgrund ihrer Schönheit und Lebensqualität immer mehr Einwohner anzieht.

Haselwanter-Schneider fordert in ihrer Stellungnahme eine transparente Entscheidungsfindung. Sie fordert die Verantwortlichen auf, alle relevanten Daten zu veröffentlichen und die Gemeinde aktiv in den Planungsprozess einzubeziehen. „Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, sich über die Auswirkungen solcher Projekte zu informieren und daran teilzuhaben„, betont sie.

Für aktuelle Informationen und weitere Entwicklungen rund um das Wohnbauprojekt in Oberperfuss, folgen Sie bitte den Links zu den Berichten am Ende dieses Artikels.





