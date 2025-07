A1 Austrian Esports Festival: Höchstleistung im Gaming und endloser Spaß!

Vom A1 Austrian Esports Festival, das eine Vielzahl von Spielen von League of Legends über Valorant bis hin zu Fortnite und Rocket League umfasst, erwartet die Profis an diesem Wochenende ein spektakuläres Event! Doch die Unterhaltung endet nicht bei den professionellen Wettbewerben; es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten für Community-Gaming, eine beeindruckende Auswahl an Brettspielen und eine farbenfrohe Cosplay-Meile, die alle Anwesenden in Staunen versetzt.

Ob Profi oder Hobbyspieler, hier ist jeder eingeladen, an einer Vielzahl von Turnieren teilzunehmen und die Chance auf großartige Preisgelder zu nutzen. Das absolute Highlight dürften die Finals der A1 Esports-Liga in Valorant, League of Legends und Teamfight Tactics sein, die für spannende Wettkämpfe sorgen werden.

Das Festival stellt die jährliche Krönung der österreichischen Esports- und Gaming-Szene dar, und die Gästeliste ist ebenso beeindruckend. Besonders hervorzuheben ist, dass der österreichische Vizekanzler Andreas Babler ebenfalls anwesend ist und die Leidenschaft der Gaming-Community, insbesondere bei Events wie diesem, würdigt.

Sein persönlicher Bezug zum Gaming? Seine Tochter ist eine leidenschaftliche Spielerin und fordert ihn regelmäßig zum Duell heraus! Aktuell steht es zwar noch zu seinen Ungunsten, doch mit weiteren A1-Events könnte sich dies bald ändern!

Die Action geht weiter

Nach dem gestrigen Auftakt und den aufregenden Finals von League of Legends und Valorant geht es heute mit dem gleichen Elan weiter! Ab 10 Uhr morgens öffnen die Türen erneut; Tickets sind auch an der Tageskasse des Austria Center Vienna erhältlich. Ermäßigungen gibt es für Studenten sowie für Schülerinnen, Schüler und Kinder.

Die Spannung am Sonntag beginnt nach der Eröffnung mit dem Finale des A1 Teamfight Tactics Cups. Am Nachmittag können Besucher das Red Bull For The Win Fortnite-Turnier genießen und in eine Vielzahl von Fighting Games eintauchen.

Laut den beiden Fortnite-Profis Markyfy und bySeli ist das A1 Austrian Esports Festival nicht nur das größte Fortnite-Event in Österreich, sondern bietet auch eine seltene Gelegenheit, viele prominente Spieler persönlich zu treffen, da die meisten Spiele ansonsten online stattfinden.

Ein wertvoller Ratschlag von den beiden für aufstrebende Fortnite-Profis: Nutzt jede Gelegenheit, um Turniererfahrung zu sammeln, und verpasst nicht die Teilnahme an Events wie diesem!

Ein rasanter Aufschwung der Szene

Die Vision für die Zukunft der österreichischen Gaming-Szene teilt auch Adrián Padín Suárez, Riot Games Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er lobt das Engagement und die Leidenschaft, die dieser Event ausstrahlt, und hebt das hohe Niveau des Hobby-Esports in Österreich hervor.

In Anbetracht der Vielzahl von Spielen von Riot Games, die beim Festival präsentiert werden, könnte es in den kommenden Jahren möglicherweise sogar zu einer Roadshow der Europäischen League of Legends- oder Valorant-Liga in Wien kommen!

Irina Kuntze, die Managerin des A1 Esports-Programms und Veranstalterin des Events, zeigt sich jedes Jahr von der Hingabe der Community und dem Wachstum des Events begeistert: von anfangs einigen hundert Besuchern auf inzwischen über 20.000. Sie beschreibt die Atmosphäre des Events als einfach „leiwand“.

Auf ihrer Wunschliste steht, dass das Event in Zukunft in mehreren Städten gleichzeitig stattfinden könnte, um ganz Österreich durch Gaming miteinander zu verbinden.

Nicht nur für Videospiel-Enthusiasten

Wer weniger an Gaming interessiert ist, findet dennoch ein unterhaltsames Angebot – von handgefertigten Souvenirs und Schmuckstücken bis hin zu lebendigen Cosplay-Darstellungen und einem ganzen Bereich mit Brettspielen.

Betritt man das Event, wird man garantiert mit neuen Hobbys und interessanten Begegnungen zurückkehren. Also auf ins Austria Center Vienna und viel Spaß!

