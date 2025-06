Ab 1. Juli: Geh- und Radweg vor der Seifenfabrik wird gesperrt

Die Geh- und Radwegverbindung zwischen Angergasse und Neuholdaugasse, die über Privatgrund verläuft, bleibt nur noch bis zum 30. Juni öffentlich zugänglich. Danach ist der 85 Meter lange Weg für die Allgemeinheit gesperrt. GRAZ/JAKOMINI. Die Stadt Graz informiert, dass die öffentliche Nutzung des Geh- und Radwegs im Grazer Süden nur noch bis einschließlich Montag, den 30. Juni möglich ist. Dies ist das Resultat des Auslaufens einer vertraglichen Vereinbarung mit der P. Kovac Co. GmbH, die über mehrere Jahre hinweg die Nutzung des Weges genehmigt hatte. Ab dem 1. Juli 2025 ist der Durchgang über das privat genutzte Gelände nicht mehr gestattet. Die Stadt prüft derzeit alternative Routen für Fußgänger und Radfahrer, um eine reibungslose Fortbewegung zu gewährleisten. Siehe auch 6,5 Millionen Euro: Neue Radbrücke verbindet bald Liebenau und Feldkirchen Der Verbindungsweg wurde auf Grundlage eines befristeten Vertrags eingerichtet. Die P. Kovac Co. GmbH erlaubte den Bau sowie die temporäre öffentliche Nutzung, wies jedoch von Anfang an darauf hin, dass eine dauerhafte Nutzung nach Ablauf des Vertrages nicht vorgesehen sei, wie aus einer Pressemitteilung der Stadtbaudirektion hervorgeht. Radweg nur noch in Neuholdaugasse Wie die Stadt Graz mitteilt, respektiert sie die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern. Dies führte zu einer pragmatischen Lösung: Die bestehende Infrastruktur wird nun privat übernommen. Dadurch entfällt für die Stadt der Rückbau aller Einrichtungen, und die P. Kovac Co. GmbH trägt die Verantwortung für die zukünftige Absperrung. Geplant ist ein „dauerhaftes Absperrsystem mit Türmodul“, das bei Bedarf geöffnet werden kann. Siehe auch Entspannung in der Natur: Erholungsgebiete rund um Graz In der Zukunft wird der Fuß- und Radverkehr ausschließlich über den Mühlgangweg und die Neuholdaugasse geleitet. Der bereits vorhandene Geh- und Radweg in der Neuholdaugasse bleibt weiterhin zugänglich, was für viele Nutzer von Bedeutung ist. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich des erhöhten Kfz-Verkehrs in den letzten Monaten aufgrund neuer Wohnbauten zwischen der Seifenfabrik und der Fröhlichgasse, der die Sicherheit und den Komfort der Fußgänger und Radfahrer beeinträchtigen könnte. Das könnte dich auch interessieren: Bezirksrat für Augartenbad-Öffnung bis Mitternacht, Holding winkt ab Siehe auch WK on Tour: Zentrale Themen – Bürokratie, Erreichbarkeit und Wertschätzung Kostenloser Fahrradservice für alle Liebenauer am Freitag Graz rüstet die Busflotte deutlich auf

