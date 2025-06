Ab 19. Juni: Styriarte 2025 bringt besinnliche Klänge nach Steiermark

Die Styriarte bringt heuer unter dem Titel „Raum und Klang“ zwischen 19. Juni und 20. Juli wieder klassische Musik nach Graz und in die Steiermark.

GRAZ – In Anbetracht der aktuellen Stimmung in der Stadt wurde das Programm für das Eröffnungswochenende angepasst, um eine besinnliche Atmosphäre anstelle von „heiter“ zu fördern. „Wir glauben, dass die Stadt jetzt keine Heiterkeit braucht, aber Graz braucht die Musik“, äußerte Styriarte-Intendant Mathis Huber. Die steirischen Festspiele werden somit auch dieses Jahr die Region mit schönen Klängen erfüllen, auch wenn sich die Programmatik aufgrund der tragischen Ereignisse in Graz vergangene Woche ändert.

Eröffnung mit adaptiertem Programm

Das ursprünglich geplante Fahrradkonzert am Donnerstag wurde abgesagt, doch um 17.30 Uhr wird ein Konzert mit dem „Demokratie-Chor“ im Nikolaus-Harnoncourt-Park stattfinden – der Eintritt ist frei. Parallel dazu gibt es auf der Grazer Murinsel einen Poetry Slam mit musikalischer Begleitung von Fraeulein Astrid. „Wir möchten die Besucherinnen und Besucher mit dem Vorspiel zur Styriarte in eine besinnliche Stimmung bringen und festhalten, dass das Leben schön ist“, so Huber.

Am Freitag feiert die Styriarte ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert in der Helmut-List-Halle, bei dem das erste Stück, das 1985 aufgeführt wurde, die Partita in d-Moll von J.S. Bach, erneut erklingen wird. Das ursprünglich geplante Programm bleibt unverändert, da es bereits den Ernst und die Bedeutung widerspiegelt, die in der gegenwärtigen Situation erforderlich sind. Die geplante Feier nach dem Konzert wurde jedoch abgesagt.

Musik für Kinder und Jugendliche

Die Styriarte wird in mehreren Locations wie dem Planetensaal im Schloss Eggenberg, dem Stefaniensaal im Congress Graz, dem Palais Attems sowie dem Stift Vorau und der Pfarrkirche Stainz auftreten. Für junge Musikbegeisterte wird das „Kinderzimmer-Programm“, geleitet von Christoph Steiner, angeboten. Hierbei werden Veranstaltungen wie „Verschwundibus“ am 5. und 6. Juli für Kinder von drei bis sechs Jahren sowie „Mission Weltraum“ für Neun- bis Dreizehnjährige am 12. Juli in der List Halle stattfinden.

Styriarte 2025

Die steirischen Festspiele in und um Graz

19. Juni bis 20. Juli 2025

Programm: styriarte.com

Das könnte dich auch interessieren:

Kalter Wetterumschwung zum Wochenstart

Berührende Trauerfeier am Grazer Hauptplatz

Sissi und Franz am Biedermeierfest im kaiserlichen Kurort