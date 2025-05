Ab 2026: Andreas Jaklitsch übernimmt die Geschäftsführung der GGZ

Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt (GGZ) Graz haben einen neuen Geschäftsführer: Andreas Jaklitsch wird ab 2026 die Leitung übernehmen.

GRAZ. Mit dem Beginn des Jahres 2026 wird Andreas Jaklitsch die Geschäftsführung der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) übernehmen. Er folgt auf Gerd Hartinger, der nach vielen Jahren erfolgreicher Führung zum Jahresende in den Ruhestand tritt. Die Entscheidung fiel im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens, an dem 33 Kandidaten teilnahmen.

Andreas Jaklitsch, gebürtiger Grazer, hat seine Karriere in leitenden Positionen im Einzelhandel gestartet. Im Jahr 2005 wechselte er zum Roten Kreuz Steiermark, wo er für wichtige Bereiche wie Krisenmanagement, mobile Pflege sowie strategische Entwicklung verantwortlich war. Überdies setzte er sich aktiv in der Aus- und Weiterbildung ein und teilte seine Expertise in verschiedenen Fachgremien.

Die Herausforderungen der GGZ



Jaklitsch hat das Vorstehen über die GGZ als bedeutende Herausforderung erkannt: „Die GGZ stehen vor großen Herausforderungen – von der Attraktivierung der Pflege bis hin zur Weiterentwicklung der Versorgungsangebote. Gleichzeitig bieten sich Chancen, die Pflege und Betreuung bedarfsgerecht zu gestalten.“ Der ernsthafte Fokus auf die Bedürfnisse älterer Menschen ist für Jaklitsch von zentraler Bedeutung.

Mit mehr als 850 Angestellten sind die GGZ der größte geriatrische Versorgungsträger in Graz. Zu den Einrichtungen gehören die Albert Schweitzer Klinik, vier Pflegewohnheime, betreutes Wohnen, Tageszentren sowie mobile und reintegrative Dienste. Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) schätzt Jaklitsch als Persönlichkeit, die in der Lage ist, große Organisationen im Sinne der Menschen weiterzuentwickeln. Bürgermeisterin Elke Kahr bezeichnet ihn als „kompetente Führungskraft“ und Personalstadtrat Manfred Eber lobt Jaklitsch als „fachlich wie menschlich überzeugenden Kandidaten“.

