Ab April: Josef Landschützer übernimmt die Geschäftsführung der Energie Graz

Nachdem Werner Ressi für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstand der Energie Steiermark bestellt wurde, übernimmt ab 1. April Josef Landschützer die Rolle des Geschäftsführers der Energie Graz. Gemeinsam wird er das Unternehmen mit dem bisherigen Geschäftsführer Boris Papousek leiten.

GRAZ/STEIERMARK. Die Landesenergieversorgung gestaltet sich personell neu, um den Herausforderungen der modernen Energieversorgung gerecht zu werden. Im Rahmen eines Hearings empfahl der Aufsichtsrat der Energie Graz einstimmig den 44-jährigen Josef Landschützer als neuen Geschäftsführer. Nach der Bestätigung durch die Generalversammlung wird Landschützer ab dem 1. April die Geschäfte des Unternehmens führen, das sich im Eigentum der Holding Graz und der Energie Steiermark befindet.

Landschützer tritt die Nachfolge von Werner Ressi an, der seit 2013 die Geschäfte von Energie Graz leitete. Ressi wurde kürzlich zum Vorstand der Energie Steiermark ernannt und wird dort zusammen mit Martin Graf tätig sein.

Ökologisierung der Fernwärme als zentrale Herausforderung

Josef Landschützer, der seit 2017 Vertriebs-Chef der Energie Steiermark ist und zuvor als Vorstand für die Fernwärme-Beteiligung in der Slowakei tätig war, sieht die Transformation der Energiewirtschaft sowie die Ökologisierung der Fernwärme als wesentliche Herausforderungen in den kommenden Jahren. Der gebürtige Admonter hat bereits von 2006 bis 2011 als Controller in der Energie Graz gearbeitet und bringt daher wertvolle Erfahrungen in das Unternehmen ein.

Die Energiewende und die damit verbundenen Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen sind elementar für die zukünftige Ausrichtung der Energie Graz. Landschützer plant, die Effizienz der Fernwärmeversorgung zu steigern und innovative Technik zu integrieren, um umweltfreundlichere und nachhaltige Lösungen anzubieten. Dies steht im Einklang mit den Zielen der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % im Vergleich zu den Emissionen von 1990 zu reduzieren.

