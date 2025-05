Ab Herbst: Neuer Freizeitpark eröffnet im Center West Shoppingcenter

Das Center West in Graz erwartet im Jahr 2024 ein bemerkenswertes Wachstum – mit einem Besucherplus von acht Prozent und einem Umsatzwachstum von drei Prozent. Ab Herbst wird das Einkaufszentrum zudem um ein innovatives Freizeitangebot reicher: Der „Woop!“ Fun Park eröffnet auf einer beeindruckenden Fläche von 5.500 Quadratmetern. GRAZ. Im Herbst soll im Center West der modernste Fun Park Österreichs seine Tore öffnen. Geführt von der international bekannten Marke „Woop!“, wird der Park auf einer Fläche von rund 5.500 Quadratmetern mehr als zehn neue Attraktionen bieten. Dazu gehören interaktive Spiele, Trampoline und gamifizierte Erlebnisse, die Bewegung, Spiel und gemeinsames Erleben fördern. Die Angebote richten sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene und sind perfekt geeignet für Teambuilding, Firmenveranstaltungen und Geburtstagsfeiern. Solche Einrichtungen sind besonders angesagt, da sie den Trend zu erlebnisorientierter Freizeitgestaltung widerspiegeln. Siehe auch Stadtfotograf Thomas Fischer schlägt Alarm über Leerstände Für das Center West stellt die Ansiedelung des Fun Parks einen weiteren wichtigen Schritt in der Transformation zu einem vielseitigen Freizeit- und Shoppingziel dar. Laut Berichten soll das Einkaufszentrum im Jahr 2024 einen Anstieg der Kundenfrequenz um acht Prozent und eine Umsatzsteigerung von drei Prozent verzeichnen. Solche Zahlen sind ermutigend und deuten auf einen positiven Trend im Einzelhandels- und Freizeitsektor hin. Sport als Schwerpunkt „Der Erfolg des Center West basiert auf einer differenzierten Schwerpunktsetzung, die kein anderes Einkaufszentrum im Großraum Graz bedient – nämlich Sport, Bewegung und ein unvergleichliches Entertainmentangebot für Familien und Kinder“, erklärt Centermanager Martin Wittigayer. Die Investitionen für das „Woop!“-Projekt belaufen sich auf über 5 Millionen Euro und belegen das Engagement des Centers für die Weiterentwicklung des Standorts und die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Siehe auch Erinnerungen an Graz: Neue Ausstellung in der Landesbibliothek Neben dem neuen Fun Park expandiert das Center West in anderen Bereichen weiter. Zu den jüngsten Neueröffnungen gehören unter anderem Adler Mode auf zwei Etagen, Woolworth, Segreto Moda, der Gentlemen Beauty Club sowie Österreichs größter Barbershop „Allstar’s Barbershop & Lounge“. In naher Zukunft werden weitere Highlights wie das vietnamesische Restaurant Viviet, das Laser-Game iFight sowie die Eröffnung der Fussl Modestraße folgen. Diese Angebote sind darauf ausgerichtet, das Einkaufserlebnis zu bereichern und eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Das könnte dich auch interessieren: Siehe auch Trotz rechtlicher Situation: Politik schürt weiterhin die Moschee-Debatte in Puntigam Delikte in öffentlichen Verkehrsmitteln steigen Steiermark prüft Bewerbung für Graz als Austragungsort Mann mit Messer am Hauptbahnhof festgenommen

