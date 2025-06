Ab Juni 2025: Renovierung des Gebäudes am Prater für Magdas Hotel der Caritas

Das Magdas Hotel der Caritas wird 2027 einen zweiten Standort am Prater eröffnen. Dies geschieht nicht durch einen Neubau, sondern durch die nachhaltige Sanierung eines bestehenden Gebäudes, was die Verbindung von ökologischer Bauweise mit sozialem Engagement unterstreicht.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Ab Juni 2025 wird die Caritas der Erzdiözese Wien mit der baulichen Umsetzung eines neuen Hotelprojekts am Prater beginnen. Magdas, das soziale Unternehmen und eine Tochter der Caritas, belebt damit den Standort Leopoldstadt des ersten Magdas Hotels, das zwischen 2015 und 2022 zahlreiche Gäste beherbergte und für sein innovatives Konzept bekannt war.

Anstelle eines Neubaus setzt das Projekt auf die nachhaltige Sanierung eines Wohnhauses aus den 1970er Jahren. Ziel ist es, die bestehende Struktur in ein modernes, nachhaltiges und sozial geführtes Stadthotel zu transformieren. Die Eröffnung ist für 2027 geplant. Dies fördert nicht nur die Ressourcenschonung, sondern auch die Revitalisierung des Stadtteils, der einzigartige kulturelle und soziale Facetten bietet.

Der Fokus des Projekts liegt auf einer ressourcenschonenden Erneuerung. Der Baukörper wird technisch entkernt, wobei nur die Tragstruktur und die Zwischenwände erhalten bleiben. Für die energieeffiziente Versorgung wird auf umweltfreundliche Technologien gesetzt: Heizung und Kühlung erfolgen über Grundwasser, und die Energieversorgung wird durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gesichert. Diese Maßnahmen sollen jährliche CO₂-Einsparungen von etwa 372 Tonnen erzielen.

Klimaaktiv Gold-Zertifizierung

Bereits in der Planungsphase hat das Projekt die klimaaktiv Gold-Zertifizierung des ehemaligen Klimaschutzministeriums erhalten. Mit 978 von 1.000 möglichen Punkten erfüllt es hohe Standards in Energieeffizienz, Materialwahl sowie Raumgesundheit und Komfort, was es zu einem Vorzeigemodell für nachhaltigen Tourismus in Wien macht.

Die Planung wird durch das renommierte Architekturbüro Atelier Heiss verantwortet. Zu den weiteren Projektpartnern gehören das Bauphysikunternehmen B-LAB ZT GmbH sowie die Mischek Haustechnik GmbH, zusammen mit dem Berliner Designstudio Studio Aisslinger, das für die Innenraumgestaltung zuständig ist.

Mit diesem Hotelprojekt verfolgt Magdas auch ein bedeutendes soziales Ziel: Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt sollen im Hotelbetrieb neue berufliche Perspektiven erhalten. Ein ähnliches Konzept hat sich bereits im ersten Magdas Hotel bewährt und liefert positive Ergebnisse in der sozialen Integration.

