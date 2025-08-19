Ab September 2025: Selbstbehauptungs-Workshops für Senioren

Ab September 2025 wird Graz erneut kostenlose Selbstbehauptungskurse für Seniorinnen und Senioren anbieten, die ihr Sicherheitsgefühl stärken möchten. Die Kurse werden vom Sicherheitsexperten Markus Schimpl durchgeführt.

GRAZ. Markus Schimpl ist ein erfahrener Sicherheitsexperte, der sich intensiv mit Selbstbehauptung und Selbstverteidigung auseinandersetzt. In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem „SeniorInnenbüro“ der Stadt Graz wird Schimpl kostenlose Workshops im Grazer Rathaus anbieten, um älteren Menschen dabei zu helfen, sich in Gefahrensituationen besser zu verteidigen.

Selbstbehauptung für Seniorinnen und Senioren

In den Workshops werden die Teilnehmenden auf verschiedene Gefahrensituationen vorbereitet. Diese finden immer von 14 bis 17 Uhr statt und vermitteln Skills wie die richtige Körperhaltung, grundlegende Selbstverteidigungstechniken, das Erkennen potenzieller Gefahren und den sicheren Umgang mit Selbstverteidigungshilfsmitteln.

Termine im Herbst 2025

Mittwoch, 3. September 2025

Montag, 15. September 2025

Donnerstag, 2. Oktober 2025

Die Anmeldung erfolgt per SMS unter der Nummer 0664/56 68 863. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihr Alter und das Datum des gewünschten Workshops an.

Über Markus Schimpl

Markus Schimpl wurde in Graz geboren und ist seit über 30 Jahren im Bereich Selbstschutz tätig. Als Sicherheitsberater und Spezialist für Personenschutz hat er umfangreiche Erfahrungen in über 30 Ländern, vor allem in Krisen- und Kriegsgebieten, gesammelt. Darüber hinaus war er über ein Jahrzehnt Ausbilder beim österreichischen Jagdkommando (SOF). Seine Kurse haben zahlreiche Personengruppen unterstützt, darunter Kinder, Familien und Menschen mit besonderen Bedürfnissen, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

