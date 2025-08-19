Ab September 2025: Selbstbehauptungs-Workshops für Senioren

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Ab September 2025 wird Graz erneut kostenlose Selbstbehauptungskurse für Seniorinnen und Senioren anbieten, die ihr Sicherheitsgefühl stärken möchten. Die Kurse werden vom Sicherheitsexperten Markus Schimpl durchgeführt.

GRAZ. Markus Schimpl ist ein erfahrener Sicherheitsexperte, der sich intensiv mit Selbstbehauptung und Selbstverteidigung auseinandersetzt. In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem „SeniorInnenbüro“ der Stadt Graz wird Schimpl kostenlose Workshops im Grazer Rathaus anbieten, um älteren Menschen dabei zu helfen, sich in Gefahrensituationen besser zu verteidigen.

Selbstbehauptung für Seniorinnen und Senioren

In den Workshops werden die Teilnehmenden auf verschiedene Gefahrensituationen vorbereitet. Diese finden immer von 14 bis 17 Uhr statt und vermitteln Skills wie die richtige Körperhaltung, grundlegende Selbstverteidigungstechniken, das Erkennen potenzieller Gefahren und den sicheren Umgang mit Selbstverteidigungshilfsmitteln.

Die Kurse finden am 3. und 15. September sowie am 2. Oktober jeweils von 14 bis 17 Uhr im Grazer Rathaus statt. | Foto: MeinBezirk/Marie O.

Termine im Herbst 2025

  • Mittwoch, 3. September 2025
  • Montag, 15. September 2025
  • Donnerstag, 2. Oktober 2025

Die Anmeldung erfolgt per SMS unter der Nummer 0664/56 68 863. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihr Alter und das Datum des gewünschten Workshops an.

Markus Schimpl ist Sicherheitsexperte und hilft mit seinen Kursen und Trainings vorzeitig mögliche Gefahren zu erkennen. | Foto: MeinBezirk

Über Markus Schimpl

Markus Schimpl wurde in Graz geboren und ist seit über 30 Jahren im Bereich Selbstschutz tätig. Als Sicherheitsberater und Spezialist für Personenschutz hat er umfangreiche Erfahrungen in über 30 Ländern, vor allem in Krisen- und Kriegsgebieten, gesammelt. Darüber hinaus war er über ein Jahrzehnt Ausbilder beim österreichischen Jagdkommando (SOF). Seine Kurse haben zahlreiche Personengruppen unterstützt, darunter Kinder, Familien und Menschen mit besonderen Bedürfnissen, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Weitere interessante Themen:

Holding Graz kämpft gegen Fake-Facebookprofile

E-Steiermark und Caritas bieten Hilfe für Menschen in Not

Justiz verzeichnet steigende Gewalt in der Steiermark

Contextual Information:

  • Sicherheit für Senioren: Die Workshops von Markus Schimpl sind eine wertvolle Ressource zur Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins unter Senioren, die oft Ziel von Übergriffen sind. Diese Kurse könnten eine direkte Antwort auf die steigenden Sicherheitsprobleme in städtischen Gebieten sein, insbesondere in Bezug auf ältere Menschen, die sich unsicher fühlen.
  • Psychologische Aspekte: Neben den physischen Verteidigungsstrategien werden auch psychologische Aspekte behandelt, um seniorenfreundliche aufmerksame Verhaltensweisen im Alltag zu fördern.
  • Örtliche Vernetzung: Die Kooperation mit Institutionen wie dem Sozialamt und dem „SeniorInnenbüro“ verdeutlicht das Engagement der Stadt Graz zur Verbesserung der Lebensqualität und Sicherheit ihrer älteren Bürger.
  • Gesundheit und Fitness: Der Kurs fördert auch die körperliche Fitness und das allgemeine Wohlbefinden der Teilnehmer, was in Anbetracht der Gesundheitsrisiken für Senioren besonders wichtig ist.



Source link

Related posts:

  1. Ein Tag im Zeichen der Senioren am Neubau
  2. „Create Impact“: Simmeringerin Theres Wögerer Offers Workshops
  3. Physik-Workshops für Kinder aus Liesing
  4. Puzzlewochenende 20./21. September 2025: Puzzleverkauf für Groß und Klein
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen