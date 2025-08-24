Abbruchhaus in Innsbruck in Flammen – Obergeschoss ausgebrannt







Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz in Wilten

INNSBRUCK. In der Nacht auf Sonntag, den 24. August 2025, kam es in Innsbruck, im Stadtteil Wilten, zu einem schweren Brand in einem ungenutzten Abbruchhaus. Der Alarm wurde kurz nach Mitternacht ausgelöst, als Flammen aus allen Fenstern des obersten Stockwerks schlugen. Das Feuer breitete sich rasch aus und war bald auf den Balkon und die Fassade des Gebäudes übergegriffen.

Die Feuerwehr Innsbruck, unterstützt von der FF Wilten, war mit insgesamt 11 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich wurde der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen mobilisiert, um mögliche Verletzte schnellstmöglich zu versorgen. Die Einsatzkräfte standen vor der Herausforderung, den Brand in der engen und unübersichtlichen Umgebung schnell unter Kontrolle zu bringen.

„Die Bedingungen waren schwierig, da das alte Gebäude viele brennbare Materialien enthielt und sich das Feuer sehr schnell ausbreitete“, erklärte ein Einsatzleiter. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen im Gebäude, was möglicherweise Schlimmeres verhinderte. Die Feuerwehr musste jedoch sicherstellen, dass das Feuer nicht auf benachbarte Gebäude übergriff, was in einem dicht besiedelten Gebiet wie Wilten besonders kritisch ist.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte konnte das obere Stockwerk des Hauses jedoch vollständig ausbrennen. Die genauen Ursachen für den Brand sind derzeit noch unklar und werden von den Ermittlungsbehörden untersucht. Initiale Berichte deuten darauf hin, dass möglicherweise Brandstiftung oder eine technische Fehlfunktion verantwortlich sein könnten.

In den letzten Jahren hat die Sicherheit in alten, ungenutzten Gebäuden in Innsbruck zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Experten warnen vor den Risiken, die von solchen Bauwerken ausgehen, besonders in städtischen Gebieten. Die Stadtverwaltung hat daher begonnen, verstärkt Kontrollen durchzuführen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen.

Die Bewohner von Wilten zeigten sich nach dem Vorfall besorgt über die Brandsicherheit in der Nachbarschaft. Die Stadt hat angekündigt, eine Informationsveranstaltung zu organisieren, um die Anwohner über Sicherheitsmaßnahmen und Notfallpläne aufzuklären.





