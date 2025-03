Abholung bei Wiener Shops: Online-Hofladen Paradeisa bietet noch mehr regionale Produkte

Genießen Sie frische Produkte direkt vom Bauernhof, ganz bequem online bestellt und in den Stadtteilen Hietzing, Penzing, Meidling oder Favoriten abgeholt. Paradeisa hat jetzt sein Angebot erweitert, um noch mehr Menschen den Zugang zu regionalen Lebensmitteln zu ermöglichen.

WIEN. Nachhaltigkeit und Regionalität sind für Isabella Schieszler-Lotschak und Markus Sitek nicht nur Worte, sondern eine echte Leidenschaft. Ihr Ziel ist es, möglichst vielen Menschen den Bezug zu frischen, saisonalen Lebensmitteln zu erleichtern. Paradeisa bietet eine Vielzahl an regionalen Produkten, die bequem online bestellt werden können, um sie anschließend an mehreren Wiener Märkten abzuholen.

Bestellen können Sie über die Webseite paradeisa.at. Das Sortiment reicht von hochwertigem Fleisch über frisches Gemüse bis hin zu Kaffee und Milchprodukten. Interessanterweise erhalten Kunden, die ihren Einkauf bis Dienstag um Mitternacht tätigen, ihre Bestellung bereits am Donnerstag an den Abholmärkten. Dies sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit der Produkte, die häufig am selben Tag geerntet und verarbeitet werden.

Abholmärkte in Ihrer Nähe

Die Abholmärkte sind strategisch in den Stadtteilen Favoriten, Hietzing, Meidling und Penzing platziert. In Favoriten können Sie beispielsweise im Dorfmarkt Oberlaa (Oberlaaer Straße 42) Ihre Bestellung abholen. In Meidling stehen gleich mehrere Stationen zur Verfügung: Genussmensch (Wolfganggasse 19), Weinhaus Pfandler (Dörfelstraße 3A) und Willda Marks (Mona-Lisa-Steiner-Weg 12).

In Hietzing stehen die Leckerwiese (Camillianergasse 40) sowie Zum grünen Rauchfangkehrer (Rohrbacherstraße 9) für Abholungen bereit. In Penzing kann im Mehlspeis-Labor (Spallartgasse 17) abgeholt werden. Die Öffnungszeiten der Abholmärkte können ebenfalls online eingesehen werden.

Dank des bisherigen Erfolgs hat Paradeisa seine Produktpalette erweitert. „Wir freuen uns, das Angebot der Leckerwiese auch nach Meidling bringen zu können“, erklärt Schieszler-Lotschak. Ab sofort können auch Bio-Weine, Craft-Biere, Vollkorn-Nudeln sowie glutenfreie Backwaren über die Plattform bestellt werden – Angebote, die den Trend zu gesunder Ernährung und lokalem Konsum weiter unterstützen.

