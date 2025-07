Abkühlung: Wiens Friedhöfe als erfrischende Rückzugsorte bei Hitze

Wenn die Sonne im Sommer unbarmherzig herunterknallt, empfiehlt es sich, einen kühlen Ort aufzusuchen! Wien bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich der Hitze zu entziehen, und überraschenderweise können auch die Friedhöfe als schattenspendende Oasen dienen. MeinBezirk hat einige interessante Optionen aufgelistet, die bei heißen Temperaturen besucht werden können.



WIEN. Mit Beginn der Sommerferien hat die drückende Hitze Wien fest im Griff. Am Donnerstag, dem 3. Juli, wurden bereits Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius in der Hauptstadt prognostiziert. Daher ist es ratsam, sich an kühlere Orte zurückzuziehen. Eine Liste an „coolen“ Platzerl hat MeinBezirk für dich zusammengestellt:

Hier kannst du dich bei Hitze in Wien abkühlen

Eine häufig übersehene Möglichkeit bieten die Friedhöfe in Wien, die nicht nur Orte des Andenkens sind, sondern auch gute Alternativen, um der Sommerhitze zu entfliehen. „Die 46 Friedhöfe der Friedhöfe Wien bieten eine wertvolle Möglichkeit zur Abkühlung“, so die städtische Behörde. Diese letzten Ruhestätten fungieren als „offene und ruhige grüne Rückzugsorte“ und sind für alle Generationen zugänglich.

Radtouren, Themenpfad und mehr



Die Friedhöfe Wiens erstrecken sich über eine Gesamtfläche von 5,2 Quadratkilometern, was etwa der Größe der Brigittenau entspricht, und machen rund 1,2 Prozent der Stadtfläche aus. Geschätzte 30.000 Bäume, Naturwiesen und größtenteils unversiegelte Wege tragen zur Kühlung der Umgebung bei und bieten ideale Bedingungen für entspannte Ausflüge.

Die Wiener Friedhöfe setzen auf naturnahe Pflegeflächen und klimaresiliente Bepflanzung. Dadurch entstehen wertvolle Grünräume, die nicht nur das Stadtklima positiv beeinflussen, sondern auch denjenigen zugutekommen, die unter der zunehmenden Hitze besonders leiden. Die Stadtverwaltung hebt hervor, dass die Friedhöfe auch als Erholungsräume für Spaziergänge, Walking oder Radtouren geeignet sind.

Ein besonderes Highlight ist der Tiererlebnispfad am Friedhof Neustift, der Kindern eine spannende Fauna-Entdeckungstour bietet. Wer es etwas ruhiger mag, findet schattige Sitzplätze und Rückzugsorte an vielen der Friedhöfe. Für historisch Interessierte gibt es am Zentralfriedhof einen Themenpfad, der die letzten 150 Jahre Friedhofsgeschichte dokumentiert.





