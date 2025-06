Abomodell: Geidorf Kunstkino und Schubert Kino bieten Film-Flatrate an

Ab Freitag werden das Geidorf Kunstkino und das Schubert Kino Teil des Nonstop-Programms, das Abonnentinnen und Abonnenten unlimitierte Kinobesuche zum Fixpreis ermöglicht.

GRAZ/GEIDORF. Das Konzept der Film-Flatrate ist in der steirischen Landeshauptstadt nicht neu. Schon seit längerer Zeit sind das Rechbauerkino und das KIZ Royalkino Teil des sogenannten Nonstop Kinoabos, währenddessen Abonnentinnen und Abonnenten für einen monatlichen Beitrag von 24 Euro (22 Euro für unter 26-Jährige) unbegrenzt Filmaufführungen in 32 österreichischen Kinos genießen können.

Nun werden auch das Schubert Kino am Mehlplatz und das Geidorf Kunstkino am Geidorfplatz Teil dieses angepriesenen Angebotes. Verantwortlich für das Geidorf Kunstkino ist Christof Papousek, Geschäftsführer der Constantin Film-Holding. Er äußerte: „Die Aufnahme unserer beiden Wiener Standorte – dem Actors Studio und dem Urania Kino – in das Nonstop-Kinoabo hat in den ersten Monaten viel Aufmerksamkeit erzeugt. Deshalb haben wir uns entschieden, das Angebot auf Graz auszudehnen.“

Arthouse-Filme nahe der Universität

Das Geidorf Kunstkino eröffnete 1959 als Ein-Saal-Kino und hat sich seitdem als beliebter Anlaufpunkt für Filmbegeisterte etabliert. Mittlerweile können Besucher aus drei Sälen ein sorgfältig kuratiertes Programm genießen. Als Wiederaufführungskino haben frühere Betreiberfamilien großen Wert auf anspruchsvolle Filme gelegt, die sonst in großen Lichtspielhäusern keinen Platz fanden.

Seit vielen Jahren vom Lichtspieltheater Betriebsgesellschaft betrieben, die Teil der Constantin-Film Unternehmensgruppe ist, widmet sich das Kunstkino auch weiterhin Filmen abseits des Mainstreams. Täglich werden Arthouse-Produktionen, Dokumentarfilme und lokale Produktionen aufgeführt.

Aktuelle Filme im Geidorf Kunstkino

Im Geidorf Kunstkino können die Besucher bald biografische Filme wie „Ich will alles – Hildegard Knef“, „Eddington“ und „One to One: John & Yoko“ erwarten. Außerdem wird „Der Salzpfad“ die bewegende Geschichte einer Selbstfindung erzählen. Auch Filme wie „Die Vorkosterinnen“ und „Elternabend“, die den Alltag humorvoll beleuchten, stehen auf dem Programm. Kritische Werke wie „Happyland“ und unterhaltsame Komödien wie „Funny Birds“ runden das Angebot ab.

Aktuelle Filme im Schubert Kino

Das Schubert Kino ist seit 1923 ein beliebter Kinotreffpunkt in der Grazer Altstadt. Aktuell läuft „Karate Kid Legends“ für Action- und Kampfkunstfans. Für das junge Publikum stehen die Filme „Lilo & Stitch“ sowie „Peppa und das neue Baby“ auf der Leinwand. Die herzerwärmende Komödie „Altweibersommer“ mit Stars wie Pia Hierzegger und Ursula Strauss verbindet Humor mit ernsten Themen. Abgerundet wird das Programm von der französischen Komödie „Voilà, Papa! Der fast perfekte Schwiegersohn“, in der Christian Clavier glänzt.

