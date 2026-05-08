Abschied von einer Ära: Förderkürzungen besiegeln das Ende des Erzählkunstfestivals Graz erzählt in 2026

Erzählkunstfestival „Graz erzählt“ findet 2026 zum letzten Mal statt

Das Erzählkunstfestival „Graz erzählt“ geht im Jahr 2026 in seine letzte Ausgabe. Die Veranstaltung wird von 21. bis 25. Mai in der Steiermark ausgetragen.

Festivalleiterin ist Tessa Erker-Tegetthoff, die die Leitung vor fünf Jahren von ihrem Vater und Gründer des Festivals, Folke Tegetthoff, übernommen hat. Dieser hatte das Storytelling-Festival im Jahr 1989 ins Leben gerufen.

Veränderte Rahmenbedingungen und Ende des Festivals

Tessa Erker-Tegetthoff erklärte, dass sich die Rahmenbedingungen so verändert hätten, dass das Festival in der bisherigen Form nicht mehr fortzusetzen sei. Sie sprach von einer drastischen Förderkürzung des Landes Steiermark. Im Zusammenhang mit dieser Förderkürzung seien alle weiteren Standorte des Festivals außerhalb von Graz weggefallen, wodurch nach ihren Angaben die gesamte Struktur des Festivals zusammengebrochen sei und es nicht mehr umsetzbar sei.

Als Grund für das Ende des Festivals werden Förderungskürzungen genannt. Erker-Tegetthoff bezeichnete den Entschluss, mit dem Festival aufzuhören, als sehr emotionalen Schritt und zugleich als rein rationale Entscheidung. Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt worden, um aufzuhören, wenn ein schönes Festival noch umsetzbar sei.

Rolle des Festivals und Publikumsresonanz

Seit seiner Gründung hat „Graz erzählt“ hunderte Erzähler und Künstler nach Graz gebracht und dazu beigetragen, die Erzählkunst populär zu machen. Laut Tessa Erker-Tegetthoff gehen dem Festival weder die Geschichten noch das Publikum aus. Sie äußerte, Erzählkunst komme beim Publikum gut an, und sie habe den Eindruck, dass das Festival in den letzten Jahren immer besser angenommen worden sei. Ihrer Darstellung nach ist jeder Abend beim Festival ein „toller Abend“.

Erker-Tegetthoff sprach von einer großen Sehnsucht des Publikums nach einer einfachen Kunstform, die zur Basis der Kommunikation zurückkehrt. Das Programm beschrieb sie als ohne großes Schauspiel und ohne großes Spektakel, zugleich aber mit Tiefgang. Beim Festival könnten unterschiedliche Formen des Erzählens sowie verschiedene Kulturen und Religionen erlebt werden.

Programm der letzten Ausgabe 2026

Die letzte Ausgabe von „Graz erzählt“ soll ein „Best of“ der vergangenen 30 Jahre abbilden. Laut Angaben nehmen insgesamt 24 Künstler aus acht Nationen teil.

Ein zentrales Element ist die „Lange Nacht der Geschichten“, die für zwei Nächte im Schauspielhaus Graz stattfindet. Dabei soll die Vielfalt der Erzählkunst erlebbar sein. Im Rahmen des Festivals ist zudem ein Familienfest in Thal bei freiem Eintritt geplant.

Beim letzten Festival findet außerdem eine Schlössertour statt, bei der zwei Schlösser in der Region Graz im Rahmen einer Ganztagestour besucht werden.