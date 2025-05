Abschnittsübung: Schnelligkeit, Teamgeist und Nervenstärke gefordert

Vor kurzem hatten die Feuerwehren des Abschnitts Axams einen besonderen Übungseinsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Natters organisierte den jährlichen Abschnitts-Übungstag, der für alle beteiligten Feuerwehren eine essentielle Ausbildungseinheit darstellt.

NATTERS. „Bereits um 7:45 Uhr starteten die ersten Gruppen beim Gerätehaus in Natters“, berichtet Lisa Mayr, Öffentlichkeitsarbeiterin der FF Natters. Trotz der frühen Stunde waren die Einsatzkräfte bereit, um kontinuierlich zu verschiedenen Übungsszenarien alarmiert zu werden. Am Vormittag übten die Wehren aus Axams, Kreith, Grinzens und die Gastfeuerwehr Thaur. Am Nachmittag waren dann Mutters, Birgitz, Götzens und die Gastgeber selbst an der Reihe. Insgesamt standen vier anspruchsvolle Szenarien auf dem Programm, die so realistisch wie möglich dargeboten wurden, um die Feuerwehrmitglieder optimal auf den Ernstfall vorzubereiten.

Vier Szenarien – vier Herausforderungen



Eingeklemmt nach Arbeitsunfall:

In dieser Übung wurde ein Unfall mit einem kleinen Traktoranhänger simuliert, bei dem eine Person eingeklemmt wurde. Mithilfe eines speziellen Hubzuges und unter Berücksichtigung anspruchsvoller Belastungen gelang es den Feuerwehren, die Rettung zügig durchzuführen. Übungsleiter Manuel Schieferle von der FF Natters beobachtete genau und achtete auf jeden Schritt.

Garagenbrand mit vermisster Person

Bei einem simulierten Garagenbrand drang Rauch aus dem Gebäude, in dem sich auch eine verletzte Person befand. Die Atemschutztrupps bereitete sich schon während der Anfahrt vor, um sofort mit der Rettung zu beginnen. Nach der Bekämpfung des Feuers wurde die Garage mit einem Belüftungsgerät entraucht. Übungsbeobachter Rainhard Kircher (FF Axams) lobte den akkuraten Ablauf der Übung.

Baum droht zu stürzen

Diese Übung zielte darauf ab, den sicheren Umgang mit einem umgestürzten Baum zu trainieren. Auf einem sogenannten Holzspannungssimulator wurde demonstriert, wie ein Baum fachgerecht zerlegt wird, um Gefahren für die Einsatzkräfte zu minimieren. Michael Pfurtscheller (FF Natters) folgte den Arbeiten aufmerksam.

Unklarer Geruch in einer Werkstatt

Ein Szenario eines möglichen Gefahrgutunfalls wurde in einer kleinen Schlosserei simuliert, wo ein beißender Geruch auftrat und eine Person nicht ansprechbar war. Mit Schutzkleidung und Atemschutz gingen die Einsatzkräfte vor, retteten die betroffene Person und sicherten den vermeintlichen Gefahrenstoff. Nach erfolgreicher Evakuierung wurde das Gebäude belüftet. Übungsbeobachter Marco Baldemair (FF Innernavis) gab zahlreiche wertvolle Rückmeldungen.

Anerkennung und Austausch

Der Tag endete mit einem regen Austausch aller Beteiligten. „Der Übungstag war ein voller Erfolg und hat erneut die Bedeutung des regelmäßigen Trainings und des Austauschs zwischen den Feuerwehren verdeutlicht“, so Kommandant Michael Haselwanter von der FF Natters.

In der Mittagspause fand zudem eine besondere Ehrung statt: OBI Herbert HUTER von der FF Kreith wurde für seine herausragenden Verdienste im Abschnitt geehrt. Abschnittskommandant ABI Andreas Mair überreichte ihm die Verdiensttafel des Abschnitts Axams sowie die Verdienstmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Tirol. Dies war ein würdiger Rahmen für die Anerkennung seines Engagements.

