Abstiegsduell in Kärnten: WAC und Blau Weiß Linz ringen um den Klassenerhalt

WAC empfängt Blau Weiß Linz im Duell um den Klassenerhalt

Der WAC steht im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vor einem wichtigen Heimspiel. Am Samstag treffen die Kärntner auf Schlusslicht Blau Weiß Linz.

Die Partie wird am Samstag um 17:00 Uhr angepfiffen. Blau Weiß Linz liegt in der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf den WAC am Tabellenende.

WAC peilt ersten Sieg 2026 an

Der WAC hat sich für das Heimspiel gegen Blau Weiß Linz den ersten Sieg im Jahr 2026 zum Ziel gesetzt. Kapitän Dominik Baumgartner fordert dafür Energie und mannschaftliche Geschlossenheit in allen Phasen des Spiels.

Baumgartner zeigt sich überzeugt, dass der WAC die Qualität hat, Blau Weiß Linz zu schlagen. Zugleich betont er, dass der Verein gemeinsam gegen den Abstieg arbeiten müsse. Er hofft auf sehr viele Zuschauer im Stadion und darauf, die Fans mit einem Sieg beschenken zu können. Laut Baumgartner versucht der Verein viel, um das Stadion möglichst voll zu bekommen.

Silberberger setzt auf Kaderbreite

Cheftrainer Thomas Silberberger verfügt über jahrelange Erfahrung im Kampf um den Abstieg und schaffte mit der WSG Tirol mehrmals den Klassenerhalt. Für die aktuelle Qualifikationsrunde fordert er, dass die Spieler den erforderlichen Spielstil annehmen und mit der Situation umgehen, in der die Mannschaft in der Tabelle weit hinten steht.

Silberberger spricht von viel Arbeit abseits des Platzes mit der Mannschaft und hält fest, dass es im Spiel am Samstag darum gehe, wer es mehr will. Stürmer Jessic Ngankam und Außenbahnspieler Rene Renner fallen für die Begegnung aus, nachdem sie im letzten Heimspiel verletzt ausgewechselt werden mussten. Silberberger erklärt, er jammere nicht über fehlende Spieler, andere müssten ihren Job machen. Er verweist auf den großen Kader des WAC und will öffentlich nicht betonen, dass bestimmte Spieler fehlen, um die nachrückenden Akteure nicht abzuwerten.

Rückhalt im Tor und Unterstützung von den Rängen

Im Tor ist Nikolas Polster die Nummer eins des WAC. Er zeigte im Spiel gegen Ried mehrere starke Paraden und sicherte seiner Mannschaft einen Punkt.

Die Fans des WAC haben bis zum Ende der Saison das Motto „Insieme“ („Zusammen“) ausgerufen. Gegen Blau Weiß Linz wollen sie die Mannschaft lautstark im Stadion unterstützen.