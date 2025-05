Abstimmung 2025: Welcher Maibaum in Graz ist der Favorit?

Redaktion Martina Schweiggl Abstimmung 2025: Welcher Grazer Maibaum ist der beliebteste? Jedes Jahr bezaubern rund 200 Maibäume die Duschenplateaus in der Steiermark. Das traditionelle Maibaum-Aufstellen ist ein bedeutender Teil der regionalen Kultur, das Gemeinschaftsgefühl und lokale Identität feiert. Heuer können Sie darüber entscheiden, welcher Maibaum den Titel „Schönster Maibaum der Steiermark“ erhält. Der mit den meisten Stimmen wird zudem beim Bundeslandsieg antreten und hat die Chance auf einen SPAR-Gutschein im Wert von 500 Euro! Siehe auch Steiermark in Trauer: Kurt Jungwirth verstarb im Alter von 95 Jahren Das Bezirksvoting für die Maibaum-Challenge 2025 läuft bereits, und der Bezirkssieger steht bald fest. Das große Finale findet am 20. Mai 2025 statt, wo hier der Link zum finalen Voting veröffentlicht wird. Machen Sie mit und zeigen Sie, welcher Maibaum Ihr Herz erobert hat! Ein Fest für die Gemeinschaft Der Maibaum stellt nicht nur einen geschmückten Stamm dar; er ist ein lebendiges Kunstwerk, das die Identität und Kreativität einer Gemeinschaft verkörpert. Ob mit traditionellen Symbolen, bunten Bändern oder Blumen – jede Region hat ihre eigene Art, den Baum zu gestalten, wobei jede Dekoration eine spezielle Bedeutung trägt. Siehe auch Ende nach 16 Jahren: Schwentner sagt Grazers CityRadeln ab Die Feierlichkeiten rund um das Maibaum-Aufstellen sind festliche Anlässe, die Gemeinschaft und Tradition zusammenbringen. Dies geht oft Hand in Hand mit Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten. Unterstützen Sie die Maibaum-Challenge 2025, die von SPAR gefördert wird!



