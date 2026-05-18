Abwärtstrend bei Tbc-Infektionen: Vorarlberger Nutztiere zeigen keine neuen Tuberkulose-Fälle

Keine neuen Tuberkulosefälle bei Nutztieren in Vorarlberg

In Vorarlberg sind derzeit keine neuen Fälle von Tuberkulose (Tbc) bei Nutztieren festgestellt worden. Umfangreiche Untersuchungen von Kontakt-Tieren ergaben nach aktuellen Angaben ausschließlich negative Testergebnisse.

Rund 400 Kontakt-Tiere wurden in den vergangenen Wochen auf Tbc untersucht. Diese Tiere waren laut unterschiedlichen Angaben entweder auf 35 oder auf 25 Betriebe verteilt. Keiner der Tests fiel positiv aus.

Derzeit sind sechs Höfe in Vorarlberg wegen Tbc gesperrt. Zwei dieser Betriebe liegen im Bezirk Bregenz, drei im Bezirk Dornbirn und einer im Bezirk Bludenz. Gesperrte Betriebe werden zweimal im Abstand von zwei Monaten kontrolliert; fallen die Ergebnisse negativ aus, werden die Betriebe wieder freigegeben. Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni sollen in den betroffenen Betrieben erneut Tbc-Tests durchgeführt werden.

Ausgelöst wurden die Maßnahmen durch Vorkommnisse in einzelnen Betrieben. Im April fielen die Tiere eines Betriebs im Bezirk Dornbirn auf, nachdem bei einem geschlachteten und einem verendeten Tier auffällige Veränderungen in der Lunge festgestellt worden waren. Bei den regulären Tbc-Tests dieser Tiere hatte es zuvor keine Auffälligkeiten gegeben. Bei der anschließenden Untersuchung des Bestandes eines betroffenen Hofes wurden mehrere Tiere positiv auf Tbc getestet, woraufhin der gesamte Bestand gekeult wurde.

Von diesem Hof waren kurz vor der Keulung acht Tiere auf einen anderen Betrieb gebracht worden. Diese acht Tiere wurden diagnostisch getötet, der restliche Bestand des zweiten Betriebs wurde untersucht. Dabei zeigte sich, dass zwei weitere Jung-Rinder mit Tbc infiziert waren. Diese beiden Tiere hatten den vergangenen Alpsommer auf einer großen Alpe außerhalb Vorarlbergs verbracht. Auf einem Hof im Bregenzerwald mussten im Zusammenhang mit den Tbc-Befunden 55 Tiere getötet werden.

Im Winter wurden im Rahmen landesweiter Untersuchungen 13.520 Rinder und 36 Ziegen in Vorarlberg getestet. Die Untersuchungen fanden in insgesamt 1.185 Betrieben statt. Der Großteil dieser Betriebe wurde nach Abschluss der regulären Untersuchungsabläufe freigegeben. Nach der Alpsaison werden die Tiere im Winter routinemäßig erneut auf Tbc getestet.