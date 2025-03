Achtung auf Wiens Straßen: Die große Krötenwanderung 2025 hat begonnen!

Jedes Jahr machen sich zahlreiche Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern, und auch in Wien sind diese faszinierenden Tiere aktuell vermehrt unterwegs – leider oft auf den Straßen. Wir haben für dich die besten Hotspots für Krötenwanderungen in unserem Bezirk zusammengetragen. WIEN. Wenn der Frühling naht und die kalten Wintermonate hinter uns liegen, beginnt die Wanderzeit für viele Amphibienarten, darunter Kröten, Frösche, Salamander und Molche. Die Tiere begeben sich auf ihre gefährliche Reise, oft über stark befahrene Straßen, um einen Partner zu finden und ihre Eier abzulegen. Die Paarungszeit erstreckt sich hauptsächlich von März bis April, und insbesondere in den regnerischen Abendstunden sind die Tiere aktiv. Dabei überqueren sie häufig die Fahrbahn, was sie in große Gefahr bringt. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) und der Wiener Tierschutzverein rufen alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, achtsam zu sein. Während ein Zusammenstoß für Menschen oft nur einen kleinen Unfall bedeutet, endet dies für die Amphibien häufig tödlich. Die besorgte VGT weist darauf hin, dass einige Kröten für das Überqueren einer Straße bis zu 15 Minuten benötigen und dabei leicht von Fahrzeugen erfasst werden können. Um solche Unfälle zu vermeiden, hier einige bekannte Krötenwanderplätze in Wien. Siehe auch Die spektakulärsten Ereignisse: Was die Leopoldstadt im Jahr 2024 prägte Hanslteich Eine wichtige Anlaufstelle ist der Hanslteich in Neuwaldegg (17., Amundsenstraße 10). Um den Teich zu erreichen, müssen viele Amphibien die stark befahrene Neuwaldegger Straße überqueren. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Der VGT ist seit sechs Jahren aktiv und hat dabei über 5.400 Tiere durch die sogenannte Zaun-Kübel-Methode gerettet. Jedes Jahr werden im Februar Blockaden installiert, um die Tiere sicher auf die andere Straßenseite zu bringen. Über 80 Freiwillige unterstützen das Team effektiv. Schottenhof Der Schottenhof (14., Amundsenstraße 5) ist ebenfalls ein beliebter Aufenthaltsort für Kröten. Gemeinsam mit der MA 22 wird die Population dort überwacht, jedoch gibt es nur einen Schutzwall auf einer Straßenseite, weshalb Autofahrer besonders vorsichtig sein müssen. Mauerbachstraße Besondere Achtsamkeit ist an der Mauerbachstraße in Höhe des Laudon Schlosses (14., Mauerbachstraße 43–45) gefragt, da die Tiere hier aus nordöstlicher Richtung strömen. Laut VGT bedarf es auch hier einer Schutzmaßnahme, da viele Amphibien überfahren werden. Siehe auch Hamas Weigert Sich: Verlängerung der Ersten Phase der Gaza-Waffenruhe Abgelehnt! Rosentalstraße Entlang der Rosentalstraße befinden sich mehrere Gewässer, die Kröten anziehen, darunter der Silbersee und der Dehneparkteich. Obwohl ein Krötenzaun vorhanden ist, ist dessen Wirksamkeit nach Aussagen des VGT limitiert, da Teile davon in einem schlechten Zustand sind. Hier sollte man besonders aufmerksam und langsam fahren. Für alle, die helfen möchten, gibt es organisierte Sammelaktionen, bei denen Volunteers mit Warnwesten ausgestattet die Tiere sicher über die Straße bringen. Interessierte können sich per Mail an den VGT wenden. Zusätzliche Informationen Ein Kinderworkshop zum Thema „Amphibienschutz“ ist geplant. Mehr Informationen hierzu findest du hier. Hier sind weitere stark frequentierte Krötenwanderstrecken aufgelistet: 2. Bezirk: Aspernallee im Prater (Zufahrt zum Lusthaus vom Handelskai)

11. Bezirk: Simmeringer Haide (Kontakt: Martina Staufer, [email protected] ), Wildpretstraße, Oriongasse, Kaiserebersdorfer Straße und Zinnergasse

), Wildpretstraße, Oriongasse, Kaiserebersdorfer Straße und Zinnergasse 14. Bezirk: rund um den Dehnepark (Steinböckengasse, Sofienalpenstraße beim Adalbert-Stifter-Denkmal)

17. Bezirk: Exelbergstraße beim Schwarzenbergpark

21. Bezirk: Senderstraße beim Bisamberg sowie Donaufelder Straße/Ecke Alfred-Nobel-Straße und Nordmanngasse zwischen Dückegasse und Floridusgasse, An der Schanze zwischen Dückegasse und Fultonstraße im Donaufeld (Kontakt: Freies Donaufeld)

