Admissions Test: 2,617 Applicants for Medical Studies in Graz

Von „Kein totaler Reinfall“ bis „mal schauen, was wird“ – die Stimmung vor der Grazer Stadthalle ist am Freitag durchmischt. Hier findet der wichtige Medizinstudien-Aufnahmetest statt. MeinBezirk hat sich vor Ort umgehört.

GRAZ. Am Freitag entsteht vor der Grazer Stadthalle eine erwartungsvolle Atmosphäre. 2.617 Bewerberinnen und Bewerber sehen sich dem entscheidenden Test für ihre akademische Karriere gegenüber: dem MedAT (Medizin Aufnahmetest). Dieser Aufnahmetest wird zeitgleich in ganz Österreich durchgeführt. In diesem Jahr bewerben sich insgesamt über 15.600 Personen um rund 1.900 Studienplätze, wovon 388 Plätze an der Medizinischen Universität Graz vergeben werden.

Unter den 2.617 Registrierten in Graz sind 2.381 Kandidaten, die sich um einen Platz im Studium der Humanmedizin bewerben, während 236 auf einen Platz für das Zahnmedizinstudium hoffen. Die Medizinische Universität Graz ist bekannt für ihre exzellente Ausbildung und die umfassende Vorbereitung künftiger Medizinerinnen und Mediziner.

Vor Ort beim MedAT

Die Stimmung unter den Prüflingen reicht von Nervosität bis Optimismus. „War ok“, hört man mehrmals als Reaktion auf die Frage nach dem ersten Testteil. Der allgemeine Tenor ist, dass es „kein totaler Reinfall“ war. Viele nehmen die Situation gelassen: „Mal schauen, was wird.“ Einige betrachten den MedAT als „Probelauf“ für die Zukunft und planen, sich im kommenden Jahr besser vorzubereiten. Für andere lautet die Devise: „Vorbereitet sein!“

Die Motivation, sich für einen der begehrten Medizin-Studienplätze zu bewerben, ist vielfältig. Häufig hört man von den Bewerbern, dass sie schon lange den Wunsch hegen, Ärztin oder Arzt zu werden. „Ich wollte das schon als kleiner Bub“ oder „mich hat das immer schon interessiert“, sind gängige Aussagen. Neben dem Interesse an Naturwissenschaften und der Freude an der Arbeit mit Menschen spielt für manche auch die Aussicht auf ein attraktives Gehalt eine Rolle: „Das Geld schmeckt auch, da muss man das Kind beim Namen nennen.“

So läuft der Test ab

Der MedAT ist je nach Studienrichtung (Humanmedizin oder Zahnmedizin) leicht unterschiedlich aufgebaut. Das Prüfungsverfahren ist mehrteilig und umfasst vier Abschnitte. Zunächst müssen die Kandidatinnen und Kandidaten einen Basiskenntnistest ablegen, der ihr schulisches Vorwissen in Biologie, Chemie, Physik und Mathematik prüft. Im Anschluss folgt ein Textverständnistest.

Danach testen Aufgaben zur kognitiven Fähigkeiten, wie etwa das Zusammenfügen von Figuren oder Gedächtnisübungen. Um Mediziner zu werden, sind jedoch nicht nur theoretische Kenntnisse entscheidend; der letzte Testteil überprüft soziale und emotionale Kompetenzen, beispielsweise das Erkennen und Regulieren von Emotionen sowie das Treffen sozialer Entscheidungen. Die Studienplätze werden an die besten Ergebnisse aus allen Kategorien vergeben. Die Ergebnisse des Tests werden in der Kalenderwoche 32, also zwischen dem 4. und 10. August, veröffentlicht.



