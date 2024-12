Adventzauber auf dem Gugumuck-Hof: Magie mit Schnecken und Punsch

Alljährlich lädt Andreas Gugumuck zum Adventzauber. In diesem Jahr hat der Schneckenbauer ein besonderes Programm für den 14. und 15. Dezember erstellt. Der Eintritt ist kostenfrei.

WIEN/FAVORITEN. Traditionell lädt Andreas Gugumuck während der Vorweihnachtszeit zur besinnlichen Weihnachtsstimmung ein. So auch in diesem Jahr: Am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, gibt es an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm.

Alle Besucher können an der Sekt- und Weinbar köstliche Austern genießen. An der Feuertonne werden herzhafte Flammkuchen angeboten, während weitere Stände gratinierte Schnecken, „Snail&Chips“ – die gesunde Alternative zu herkömmlichen Chips – sowie Maroni bereithalten.

Praterkasperl und Glühwein



Als besonderes Highlight können auch Pulled-Pork oder Kartoffelfladen mit Powidl verkostet werden. Dazu wird hausgemachter Punsch und Glühwein serviert. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Wintergemüse aus dem Market-Garden.

Zusätzlich zu den kulinarischen Leckerbissen erwartet dich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So wird am Samstag der Original Wiener Praterkasperl zu Gast sein. Auch musikalisch hat Gugumuck eine Überraschung parat: Es gibt festliche Klänge mit der Harmonika. Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt.

Der Adventzauber findet am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt in der Rosiwalgasse 44 ist kostenfrei.

