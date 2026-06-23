ADX Energy findet Erdgas in Frankenmarkt – bis zu 10.000 Haushalte könnten versorgt werden

ADX Energy findet Erdgas bei Bohrung in Frankenmarkt

Das Öl- und Gas-Explorations- und Produktionsunternehmen ADX Energy Ltd hat bei einer Bohrung in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck Erdgas gefunden. Die ersten Bohrlochtests fanden in einer Tiefe von 1.465 Metern statt.

Die Tests ergaben einen Zufluss von 2,7 Millionen Kubikfuß Erdgas pro Tag bei einem Fließdruck von 65 bar. Es handelt sich dabei um ein erstes Teilergebnis: Insgesamt sollen acht Lagen in der Tiefe untersucht werden.

Weiteres Potenzial noch offen

Ob die verbleibenden sieben Lagen ebenfalls gasführend sind, soll sich in einigen Monaten zeigen. ADX-Österreich-Geschäftsführer Alan Reingruber geht davon aus, dass ein wirtschaftlicher Fund getätigt wurde – eine endgültige Bestätigung steht noch aus. Reingruber zufolge hat ADX im Vorfeld bereits viel Interesse an dem Gas bekundet bekommen.

Basierend auf den Ergebnissen der ersten Lage wird die Kapazität auf 8.000 bis 10.000 versorgbare Haushalte geschätzt. Reingruber geht davon aus, dass das Gas vollständig in Österreich verkauft werden wird. Bei entsprechenden weiteren Ergebnissen rechnet er mit einem Leitungsanschluss innerhalb von maximal eineinhalb Jahren.