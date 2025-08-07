Ärztemangel in Tirol: Versorgung gefährdet – Ärztekammer schlägt Alarm

Die Ärztestatistik 2024 der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zeichnet ein komplexes Bild des Gesundheitssektors in Österreich: Mit über 52.000 registrierten Ärzten und Ärztinnen ist die Gesamtzahl zwar gestiegen, jedoch wird ein wachsender Teil dieser Fachkräfte nicht im öffentlichen Gesundheitssystem tätig. Zudem wird die demografische Alterung, insbesondere durch die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation, zu einem signifikanten Engpass führen. Allein in den kommenden zehn Jahren müssen jährlich rund 1.800 Ärztinnen und Ärzte nachbesetzt werden, um die medizinische Grundversorgung aufrechtzuerhalten.

TIROL/WIEN. ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart äußerte bei der Vorstellung der Statistik Bedenken hinsichtlich zweier zentraler Probleme: der demografischen Entwicklung und der Abwanderung junger Mediziner ins Ausland. Ein Großteil der Absolventen zieht es zurück in ihre Herkunftsländer oder zu attraktiveren Arbeitsbedingungen in andere Länder, was zu spürbaren Auswirkungen auf das österreichische Gesundheitssystem führt.

Tirol: Hinter dem Bundesdurchschnitt bei Gehalt und Bedingungen

Die Ärztekammer Tirol bestätigt, dass sich die Herausforderungen der Bundesebene in Tirol besonders stark bemerkbar machen. „Tirol liegt sowohl im internationalen Vergleich als auch innerhalb Österreichs bei Einkommen und Arbeitsbedingungen deutlich zurück“, heißt es in einer Stellungnahme. Trotz einer Zunahme der Tiroler Bevölkerung um zehn Prozent in den letzten Jahren ist die Anzahl der Patienten pro Arzt sogar um 21 Prozent gestiegen, während die Zahl der verfügbaren Kassenstellen stagniert. Dazu kommt ein stetiger Rückgang an Bewerbungen für ausgeschriebene Kassenplanstellen.

Ärztekammer fordert umfassende Reformen

Die Tiroler Ärztekammer sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert Änderungen, darunter flexible Arbeitszeitmodelle, neue Kooperationsformen, den Wegfall von Limitierungen sowie eine angemessene Honorierung. Auf der Agenda stehen ebenfalls die Verbesserung der Bedingungen für Lehrpraktikanten und eine einheitliche Gehaltsstruktur für angestellte Ärzte in ganz Österreich. Die ÖÄK hat dazu mehrere konkrete Lösungsvorschläge formuliert, die auch für Tirol dringend erforderlich erscheinen:

Konkurrenzfähige Arbeitsbedingungen

Flexible Modelle wie Teilzeit, Job-Sharing oder Anstellungen im Kassensystem

Bürokratieabbau

Verbesserte digitale Systeme wie eine funktionierende Patientenakte in ELGA

Direkter Zugang zu Ausbildungsplätzen nach dem Studium

Eine umfassende Reform der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Erschöpfung des Versorgungssystems droht

Laut der ÖÄK gibt es „keinen generellen Ärztemangel“, wohl aber einen strukturellen Mangel im öffentlichen Gesundheitssystem, erkennbar an langen Wartezeiten und unbesetzten Kassenstellen. In Tirol verschärfen sich diese Probleme zunehmend: Mehr Patienten, weniger Bewerber und ein alternder Ärztemarkt führen zu wachsenden Versorgungslücken, vor allem in ländlichen Gebieten. Der Appell der Ärztekammer Tirol ist unmissverständlich: „Wenn nicht schnell gehandelt wird, droht die medizinische Versorgung in Tirol langfristig aus dem Gleichgewicht zu geraten.“

