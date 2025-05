AGAINST ALL ODDS: Art Festival – GEGEN ALLE WIDRIGKEITEN

AGAINST ALL ODDS

GEGEN ALLE WIDRIGKEITEN Eröffnung: Samstag, 31. Mai 2025, 18-23 Uhr

Am Eröffnungstag wird die Grundsteingasse zur Fußgängerzone

1160 Wien / Ottakring Dauer: 31. Mai – 14. Juni 2025

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 17-20 Uhr

Finissage: Samstag, 14. Juni ab 17 Uhr Weitere Informationen unter: www.grundstein.at – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Eröffnungsprogramm am 31. Mai: • Performances von 18:00 – 23:00 Uhr Siehe auch Enthüllt: Theater in der Josefstadt bringt 25/26 Mitterer & Turrini auf die Bühne! • 18:30 Uhr: Eröffnungsrede durch Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp

Grundsteingasse/Ecke Kirchstetterngasse • 19:30 Uhr: NORI Part one – Sound (Italien), 20 Minuten

R A U M, Grundsteingasse 14 – Gassenlokal – www.raum.grundstein.cc • 20:00 Uhr: Jopa Jotakin und Hörb

„Teil Körper Ton – Teile Körper Töne“

Performance für Stimme, Cello und Körper/Sprachewechselstrom, Grundsteingasse 44 – www.wechsel-strom.net • 21:00 Uhr: Trancedelic Beat – Psychedelische Weltenmusik, 20 Minuten

PetraOm – Grooves, Sounds, Vocals

Hary Wetterstein – E-Gitarren, Loops, Sounds, Stimmen

Grundsteingasse 38 / öffentlicher Raum • 22:00 Uhr: NORI Part two – Sound (Italien), 20 Minuten

Grundsteingasse 38 / öffentlicher Raum • 22:30 Uhr: Klassische Überraschung

Veranstaltungsdetails Diese Veranstaltung ist eine Hommage an die Widerstandsfähigkeit und Kreativität der Kunstszene in Wien. „Against All Odds" beleuchtet die Herausforderungen, mit denen Künstler in der heutigen Zeit konfrontiert sind, und feiert das unerschütterliche Streben nach Ausdruck und Innovation. Das Festival wird eine Vielzahl von Kunstformen präsentieren, einschließlich: Animation, Installationen, Malerei, Soundkunst, Skulptur, Design, Projektionen, Performances, Fotografie, Video und Literatur. Die Veranstaltung zielt darauf ab, Kreativen eine Plattform zu bieten, ihre Werke mit einem breiten Publikum zu teilen und einen Dialog über Kunst und Gesellschaft zu fördern. Die Eröffnung wird durch eindrucksvolle Performances untermalt, wobei lokale und internationale Künstler ihre Talente unter Beweis stellen. Besuchen Sie uns, um inspirierende Werke zu entdecken und das kreative Pulsieren der Stadt zu erleben!









