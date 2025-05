Against Salzburg: SK Sturm Takes Huge Step Toward Title Defense

Am Freitag erlebten die Zuschauer in Graz ein spannendes Fußballspiel in der österreichischen Bundesliga. Der talentierte William Boving führte den SK Sturm mit einem Doppelpack früh in der Partie zu einer 2:0-Führung. Obwohl RB Salzburg kurz vor der Halbzeit verkürzen konnte, erhöhte Sturm nach der Pause erneut und sicherte sich schlussendlich mit einem 4:2-Sieg einen wichtigen Schritt zur Titelverteidigung.

Intensive Eröffnung des Spiels

GRAZ. Das richtungsweisende Match zwischen dem SK Sturm und RB Salzburg fand vor vollem Haus im Merkur Arena statt. Die Partie begann mit einem heftigen Zusammenprall zwischen Dimitri Lavalee und Dorgeles Nene in der zweiten Minute, bei dem beide Spieler jedoch weitermachen konnten. In den ersten zwanzig Minuten entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem Sturm zwei gute Möglichkeiten durch Horvart (5. Minute) und Kiteishvili (8. Minute) vergab.

Intensive Spielminute in Graz

Boving-Doppelschlag

In der 18. Minute setzte Sturm sein Offensivspiel fort. Nach einem Eckball von Salzburg konterten die Hausherren blitzschnell. William Boving traf nach einem abgefälschten Schuss zum 1:0. Nur drei Minuten später war es erneut Boving, der nach einem geblockten Schuss zum 2:0 nachlegte.

Boving im Fokus

In der 43. Minute hatten die Grazer Glück, als ein Missverständnis in der Abwehr und ein vergebenes Tor der Salzburger fast das 2:2 zur Folge hatte. Stattdessen war es Dorgeles Nene, der kurz vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte.

Dramatik vor der Halbzeit

Blitzstart nach der Pause

Nach der Halbzeitpause legte Sturm in der 48. Minute nach: Nach einem Eckball erzielte Wüthrich per Kopfball das 3:1. Das Momentum schwenkte jedoch schnell zurück zu Salzburg, als Emanuel Aiwu unbeabsichtigt ins eigene Tor traf und die Partie spannend hielt.

Chukwuani glänzt vor dem Tor

Die Entscheidung fiel schließlich in der 72. Minute, als der eingewechselte Tochi Chukwuani nach einem präzisen Traumpass von Emir Karic zum 4:2 vollendete. Trotz intensiver Bemühungen von Salzburg blieb es bei diesem Resultat, was Sturm einen riesigen Schritt in Richtung Titelverteidigung bescherte.

Was kommt als Nächstes? Der SK Sturm steht vor einer aufregenden Zeit, mit intensiven Wochen in der Bundesliga. Der Druck wächst, aber mit der starken Leistung gegen Salzburg ist die Meisterschaft in greifbare Nähe.