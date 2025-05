Aigner-Rollett Pflegeheim: Wo Herzlichkeit auf Würde trifft

In Graz gibt es mehrere Pflegewohnheime, die sich der Aufgabe verschrieben haben, älteren Menschen ein angenehmes und unterstützendes Lebensumfeld zu bieten. Eines dieser Einrichtungen ist das Wohnheim Aigner-Rollett, das sich in der Nähe der Universität Graz befindet.

GRAZ. Am Fuße des malerischen Rosenbergs steht das Pflegewohnheim Aigner-Rollett, das Teil der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) ist. Ziel der Einrichtung ist es, Seniorinnen und Senioren ein Leben in Bequemlichkeit, Aktivität und Würde zu ermöglichen. Die Anlage verfügt über sieben Wohngemeinschaften und bietet Platz für 97 Bewohnerinnen und Bewohner in insgesamt 83 Einzel- und 7 Doppelzimmern. Ein persönliches Umfeld wird hier großgeschrieben, wodurch jeder Bewohner die Möglichkeit hat, seine individuellen Bedürfnisse zu äußern und zu leben.

Eine herausragende Pflegeassistentin des Wohnheims ist Helga Anhofer, die in ihren 30 Jahren Berufserfahrung eine bemerkenswerte Karriere in der Pflege gemacht hat. Seit acht Jahren ist sie in der GGZ tätig. Ursprünglich als Kellnerin in Frohnleiten gestartet, fand Anhofer durch eine geschlossene Gastronomie den Weg in die Pflegebranche. Ihre Leidenschaft für diesen Beruf zeigt sich in der kontinuierlichen Weiterbildung, Unterstützungsangeboten wie Aromatherapie und der derzeitigen Kinästhetik-Trainer-Ausbildung. „Dabei geht es um sicheres Heben und Bewegen. Bis jetzt habe ich das Glück, keine Rückenschmerzen zu haben, obwohl unser Job körperlich viel verlangt“, erklärt Anhofer.

Bewohnerin Gertrud Voigtmann, die sich im Pflegeheim sehr wohl fühlt, lobt Anhofer: „Sie kümmert sich immer sehr gut um uns, sie ist nett und wird von allen Bewohnern geliebt.“ Voigtmann beschreibt das Heim als ihr „bestes und schönstes“ Zuhause und Teilen von neuen Bewohnern, die oft anfangs zögerlich sind und nach vier Wochen nicht mehr weg möchten.

Basteln, Turnen und Musik

Die 95-jährige Voigtmann ist auch von dem vielfältigen Angebot im GGZ-Pflegeheim begeistert: „Es gibt viele Aktivitäten und es ist immer etwas los. Was ich hier in zwei Jahren erlebt habe, habe ich draußen vielleicht in fünf Jahren unternommen.“ Zu den regelmäßigen Angeboten zählen Kinonachmittage und Feiern zu Anlässen, wie Mutter- und Vatertag. Ihre persönlichen Favoriten sind das Basteln sowie das Turnen. Zusätzlich werden regelmäßige Musikveranstaltungen und Ausflüge für mobilere Bewohnerinnen und Bewohner angeboten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ggz.graz.at/pflegewohnheim-aigner-rollett-am-rosenhain.