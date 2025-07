AK Wien warnt: Hohe Gebühren beim Bezahlen und Abheben im Ausland

Achtung, Spesenfalle: Die Nutzung von Plastikkarten könnte im Urlaub teuer werden. Besonders in Nicht-Euro-Ländern drohen hohe Zusatzkosten beim Bezahlen und Abheben. Worauf Urlauber laut der Wiener Arbeiterkammer unbedingt achten sollen.

WIEN/AUSLAND. Der Flug ist gebucht und die Koffer sind gepackt, doch Enthusiasmus im Urlaub kann schnell in Enttäuschung umschlagen – insbesondere bei der Nutzung von Plastikkarten in Nicht-Euro-Ländern. Laut einem aktuellen Test der Arbeiterkammer Wien (AK Wien) können Zahlungen oder Geldabhebungen im Ausland überraschend teuer werden.

Hohe Spesen in der Türkei

In beliebten Urlaubsdestinationen wie der Türkei können beim Abheben von Bargeld bis zu 20 Euro Gebühren anfallen, wenn man 400 Euro abhebt. Innerhalb der Eurozone, wie in Spanien oder Italien, ist das Bezahlen mit der Debitkarte in der Regel gebührenfrei, allerdings fallen abhängig vom Kontomodell durchschnittlich 34 Cent pro Transaktion an, informiert die AK.

Besonders beim Abheben von Bargeld sollte man auf den Betreiber des Geldautomaten achten. Private Anbieter in Ländern wie Kroatien oder Deutschland erheben häufig Zusatzgebühren von bis zu zehn Euro. „Mit Kreditkarten entstehen zwar keine Gebühren für Zahlungen in Euro-Ländern, jedoch beim Geldabheben können Gebühren zwischen drei und 3,3 Prozent anfallen, mindestens 2,50 bis vier Euro,“ erklärt AK-Konsumentenschützerin Michaela Kollmann.

In Ländern wie der Türkei oder Großbritannien sind mit dem Einsatz von Karten oft Gebühren verbunden. Beim Abheben im Ausland fallen beispielsweise 0,75 Prozent Gebühren plus 1,82 Euro an, während beim Einkauf mit Kreditkarte bis zu 3,3 Prozent und zusätzliche Manipulationsgebühren erhoben werden können.

Darauf sollten Urlauber achten

Besonderes Augenmerk sollte auf die sogenannte dynamische Währungsumrechnung gelegt werden. Hierbei wird der abgehobene Betrag zwar in Landeswährung angezeigt, jedoch sofort in Euro umgerechnet – oft zu einem ungünstigen Kurs mit zusätzlichen Gebühren.

Das Fazit lautet: Vor dem Urlaub sollte man die Gebühren vergleichen und die Kartenbedingungen gründlich prüfen. Auch die Mindestsummen für Bargeldabhebungen sollten nicht unterschätzt werden. Kleinere Beträge abzuheben kann sich als unrentabel erweisen, daher ist es ratsam, etwas mehr abzuheben. Bei Geldautomaten im Nicht-Euro-Raum sollten Gebühren und Wechselkurse genau beachtet werden. In vielen Fällen lohnt es sich, die Transaktion abzubrechen, wenn die Kosten zu hoch erscheinen. Insbesondere das Abheben von Bargeld mit einer Kreditkarte kann selbst in Euro-Ländern sehr kostspielig sein.

