Sport Events & Top Veranstaltungen in Österreich 2026

2026 hat in Österreich ungewöhnlich viel zu bieten: große Sport-Events, internationale Musikfestivals, starke Klassik- und Kulturhöhepunkte sowie mehrere Publikumsmagnete, für die sich ein Wochenendtrip oder Kurzurlaub wirklich lohnt. Wer nicht nur „irgendwas unternehmen“ will, sondern gezielt nach großen Veranstaltungen in Österreich sucht, findet heuer eine besonders breite Auswahl – vom Ski-Klassiker in Kitzbühel bis zum Eurovision Song Contest in Wien.

Dieser Überblick ist bewusst gemischt: Sport, Musik, Oper, Tanz, Open Air, Großevents und ikonische Österreich-Termine. So kannst du leichter entscheiden, ob du eher Action, Atmosphäre, Kultur oder Festivalfeeling suchst. Alle Termine sind für 2026 recherchiert und nach Jahresverlauf geordnet.

Große Events 2026 in Österreich

Winter und Frühling

Mozartwoche Salzburg – 22. Jänner bis 1. Februar 2026

Auch wenn die Mozartwoche kein Sportevent ist, zählt sie früh im Jahr zu den großen Fixpunkten in Österreich. Rund um Mozarts 270. Geburtstag und das 70-jährige Bestehen des Festivals wird Salzburg zum Treffpunkt für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber aus aller Welt. Ideal für alle, die den Jahresstart lieber kulturell als laut beginnen möchten.

Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel – 20. bis 25. Jänner 2026

Das Hahnenkamm-Wochenende gehört zu den bekanntesten Wintersportterminen des Landes. Mit Super-G, Abfahrt und Slalom bringt Kitzbühel wieder Hochspannung auf Streif und Ganslern. Wer einmal echte Weltcup-Stimmung erleben will, findet hier eines der markantesten Sportereignisse Österreichs.

Wiener Opernball – 12. Februar 2026

Der Opernball ist kein Sportevent, aber als gesellschaftlicher Großtermin ein fixer Höhepunkt im Februar. Wenn du Wien glamourös, traditionsreich und international erleben willst, ist dieser Abend einer der stärksten Termine des Jahres.

Salzburger Osterfestspiele – 27. März bis 6. April 2026

Die Osterfestspiele bringen im Frühling große Klassik nach Salzburg. 2026 stehen die Rückkehr der Berliner Philharmoniker und ein Programm zwischen Wagner, Orchesterkonzerten und zeitgenössischen Impulsen im Mittelpunkt. Für Kulturliebhaber ist das einer der stärksten Frühjahrs-Termine.

Upper Austria Ladies Linz – 5. bis 12. April 2026

Österreichs großes Frauentennis-Event geht 2026 im Design Center Linz über die Bühne. Spannend ist dabei nicht nur das Niveau des Turniers, sondern auch der Neustart auf Indoor-Sand. Wer Spitzensport in kompakter, gut erreichbarer Form mag, ist hier richtig.

Oberbank Linz Donau Marathon – 12. April 2026

Linz wird an diesem Sonntag wieder zur Laufstadt. Der Marathon ist längst mehr als nur ein Rennen, sondern ein großes Stadt-Event mit vielen Bewerben, Publikum und guter Stimmung entlang der Strecke. Gerade für aktive Wochenenden ist das eine starke Idee.

Vienna City Marathon – 19. April 2026

Der Vienna City Marathon zählt zu den größten Sportereignissen des Landes. Die Strecke führt an vielen Wiener Highlights vorbei und macht den Lauf auch für Zuschauerinnen und Zuschauer besonders attraktiv. Wer Sport und Städtereise kombinieren will, hat hier einen Top-Termin.

Wings for Life World Run Wien – 10. Mai 2026

Der Wings for Life World Run verbindet Sport mit einem starken guten Zweck. Das Event lebt von seiner besonderen Dynamik mit virtuellem Ziel und weltweiter Beteiligung. In Wien entsteht daraus wieder ein Lauftermin mit internationalem Charakter und viel Gemeinschaftsgefühl.

Später Frühling und Sommer

Österreichischer Frauenlauf im Wiener Prater – 31. Mai 2026

Der Frauenlauf zählt zu den größten und emotionalsten Laufveranstaltungen des Landes. Die Atmosphäre im Prater ist jedes Jahr besonders, weil hier nicht nur Bestzeiten, sondern auch Gemeinschaft, Motivation und Sichtbarkeit eine große Rolle spielen. Ein starkes Event für Sport und Publikum.

Formel 1 Lenovo Austrian Grand Prix in Spielberg – 26. bis 28. Juni 2026

Der Grand Prix am Red Bull Ring ist Österreichs ganz großes Motorsport-Wochenende. Hier treffen internationale Topstars, Alpenkulisse und Festivalstimmung aufeinander. Wer Geschwindigkeit, Show und riesige Fanmassen mag, bekommt in Spielberg eines der spektakulärsten Sportereignisse 2026.

Generali Open Kitzbühel – 18. bis 25. Juli 2026

Das ATP-Turnier in Kitzbühel verbindet Spitzentennis mit Sommer in den Bergen. Genau diese Mischung macht das Event seit Jahren so attraktiv: internationaler Sport, entspannte Tirol-Kulisse und ein Ort, der sich auch abseits des Centers Courts gut anfühlt.

IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun – 30. August 2026

Der IRONMAN 70.3 in Zell am See-Kaprun gehört zu den landschaftlich eindrucksvollsten Ausdauer-Events in Österreich. See, Alpenpanorama und ein anspruchsvoller Kurs machen den Termin sowohl für Teilnehmende als auch für Zuschauende besonders reizvoll.

Große Festivals und Publikumsevents 2026

Frühling und Frühsommer

Eurovision Song Contest in Wien – 11. bis 16. Mai 2026

Mit dem ESC bekommt Wien 2026 eines der größten TV- und Musikevents Europas. In dieser Woche geht es nicht nur um die Liveshows, sondern auch um internationales Publikum, Fan-Events und viel Stadtstimmung rund um den Bewerb. Wer große Medienereignisse mag, sollte diesen Termin im Blick behalten.

Wiener Festwochen – 15. Mai bis 21. Juni 2026

Die Wiener Festwochen feiern 2026 ihr 75-jähriges Bestehen. Theater, Performance, Tanz und Musik machen Wien über mehrere Wochen zu einer Bühne für internationale Produktionen und starke Premieren. Ideal für alle, die Kultur in konzentrierter Form erleben wollen.

VieVinum in Wien – 16. bis 18. Mai 2026

Die VieVinum ist Österreichs große Weinveranstaltung und für Genießerinnen, Genießer und Fachpublikum ein wichtiger Fixpunkt. Wenn du Wein, Kulinarik und hochwertige Messeatmosphäre magst, ist das eine der interessantesten Ideen im Mai.

Salzburger Pfingstfestspiele – 22. bis 25. Mai 2026

Die Pfingstfestspiele Salzburg setzen 2026 auf das Motto „Bon Voyage“. Das Festival verbindet Musiktheater, Konzerte und einen thematischen Zugang rund ums Reisen. Wer Salzburg kompakt und auf hohem künstlerischem Niveau erleben will, ist hier gut aufgehoben.

Narzissenfest im Ausseerland – 28. bis 31. Mai 2026

Das Narzissenfest ist eines der charmantesten Großereignisse Österreichs. Die Region feiert mit kunstvoll gesteckten Narzissenfiguren, viel Brauchtum und starker Landschaftskulisse. Wer im Frühling etwas typisch Österreichisches mit Ausflugscharakter sucht, findet hier einen besonders schönen Termin.

Vienna Pride – 29. Mai bis 14. Juni 2026

Vienna Pride ist eines der größten LGBTIQ-Events des Landes und weit mehr als nur eine Parade. Über zwei Wochen verteilt sorgen Konferenz, Community-Programm, Pride Village und die Parade für Sichtbarkeit, Diskussion und viel Publikum in der Stadt. Wer Wien bunt, offen und international erleben will, sollte diese Tage vormerken.

Nova Rock in Nickelsdorf – 11. bis 14. Juni 2026

Nova Rock gehört zu den größten Rock- und Metal-Festivals Österreichs. Vier Tage lang wird Nickelsdorf wieder zum Treffpunkt für große Gitarrenacts, Festivalcamping und enormes Publikum. Wenn du laute Sommertermine suchst, ist das einer der wichtigsten.

Sommer

Styriarte in Graz – 26. Juni bis 26. Juli 2026

Die Styriarte ist einer der markanten Kulturtermine in der Steiermark und 2026 dem Motto „Licht Spiele“ gewidmet. Wer Graz im Sommer mit Musik, besonderen Spielorten und feinem Programm erleben möchte, bekommt hier viel Qualität über mehrere Wochen.

Donauinselfest in Wien – 3. bis 5. Juli 2026

Das Donauinselfest ist eines der größten Open-Air-Festivals Europas – bei freiem Eintritt. Gerade diese Mischung aus niederschwelligem Zugang, mehreren Bühnen und riesigem Publikum macht das Event zu einem der stärksten Sommertermine in Österreich.

Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz – 4. Juli bis 6. September 2026

Dieses Festival ist ideal für alle, die Wien im Sommer entspannt genießen wollen. Musikfilm, Kulinarik und Open-Air-Atmosphäre machen den Rathausplatz über Wochen zu einem beliebten Abendtreffpunkt. Das ist weniger „Großevent-Hektik“ und mehr Sommer in der Stadt.

Electric Love Festival am Salzburgring – 9. bis 11. Juli 2026

Electric Love zählt zu den großen Elektronik-Festivals des Landes. Mehrere Bühnen, internationale Acts und eine starke Festivalinszenierung sorgen am Salzburgring für ein Wochenende, das vor allem Fans von EDM, Techno und Bassmusik anzieht.

Seefestspiele Mörbisch – 16. Juli bis 22. August 2026

Die Seebühne Mörbisch gehört zu den ikonischsten Spielorten Österreichs. 2026 steht „Ein Käfig voller Narren“ auf dem Programm. Wer Musical, Sommerabend und Seebühnen-Atmosphäre kombinieren will, findet hier eine der schönsten Kulturideen des Jahres.

Salzburger Festspiele – 17. Juli bis 30. August 2026

Die Salzburger Festspiele sind Österreichs weltbekanntes Sommerfestival für Oper, Schauspiel und Konzert. Wenn du große Namen, große Inszenierungen und internationales Flair suchst, ist Salzburg in dieser Zeit einer der stärksten Kulturorte Europas.

Bregenzer Festspiele – 22. Juli bis 23. August 2026

Die Bregenzer Festspiele sind vor allem wegen der Seebühne ein außergewöhnlicher Termin. 2026 startet dort „La traviata“ als neue große Seebühnenproduktion. Wer Oper spektakulär und bildgewaltig erleben will, sollte Bregenz auf die Liste setzen.

ImPulsTanz in Wien – 9. Juli bis 9. August 2026

ImPulsTanz ist eines der wichtigsten Tanzfestivals Europas. Performances, Workshops, Public Moves und viele Spielorte in der Stadt machen Wien in dieser Zeit zu einem Hotspot für zeitgenössischen Tanz und Performance.

FM4 Frequency Festival in St. Pölten – 20. bis 22. August 2026

Das Frequency zählt zu Österreichs größten Pop- und Alternative-Festivals. Green Park St. Pölten wird auch 2026 wieder zum Treffpunkt für ein junges, internationales Publikum und große Open-Air-Nächte.

Grafenegg Festival – 14. August bis 6. September 2026

Grafenegg verbindet Sommer, Architektur und hochkarätige Klassik in besonders stimmiger Form. Zum 20. Festivaljahr wird der historische Park wieder zur Bühne für große Orchester, Solistinnen und Solisten sowie Abende am Wolkenturm.

Spätsommer und Herbst

Ars Electronica Festival in Linz – 9. bis 13. September 2026

Ars Electronica ist eines der spannendsten Formate für alle, die sich für Kunst, Technologie und Zukunftsthemen interessieren. Linz wird dabei zur Bühne für Ausstellungen, Talks, Konferenzen und Experimente zwischen Medienkunst und Gesellschaft.

Welche Veranstaltungen 2026 besonders gut zu wem passen

Für Sportfans

Wenn du echte Wettkampfatmosphäre suchst, sind Hahnenkamm, Vienna City Marathon, Austrian Grand Prix, Generali Open und IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun die stärksten Tipps. Hier geht es um Tempo, Stimmung und große Namen.

Für Musik- und Festivalfans

Wenn du lieber Open Air, Stimmung und ein ganzes Wochenende erleben willst, passen Nova Rock, Donauinselfest, Electric Love und Frequency besonders gut. Wer es international und medienwirksam mag, sollte zusätzlich den ESC in Wien im Blick behalten.

Für Kulturreisende

Wenn du Österreich über große Bühnen und starke Programme erleben willst, sind Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, Bregenzer Festspiele, Seefestspiele Mörbisch, Grafenegg und Mozartwoche besonders lohnend.

Für typisch österreichische Ausflugsideen

Wenn du etwas suchst, das auch landschaftlich und atmosphärisch viel hergibt, sind Narzissenfest, Mörbisch, Grafenegg, Salzburg im Festspielsommer oder Kitzbühel im Sportmodus besonders reizvoll.

Fazit

Österreich bietet 2026 nicht nur viele Veranstaltungen, sondern wirklich starke Reiseanlässe. Gerade die Mischung aus Spitzensport, Großevents, Musik, Klassik, Open Air und regionalen Highlights macht das Jahr so interessant. Wer gezielt plant, kann daraus Wochenendtrips, Tagesausflüge oder sogar einen Event-Kalender für das ganze Jahr bauen.

Besonders gut funktioniert 2026 dann, wenn du früh auswählst: Sportfans sichern sich große Termine wie Spielberg oder Kitzbühel, Festivalfans schauen auf Juni bis August, und Kulturfans finden von Jänner bis September durchgehend starke Anlässe. So wird aus „Was ist los in Österreich?“ schnell ein konkreter Plan.

Alle Angebote und Tipps ohne Gewähr – bitte beim jeweiligen Veranstalter zu Details, Ort, Termin, Absagen, Updates etc. nachfragen!

FAQ

Welche großen Sport-Events und Veranstaltungen gibt es 2026 in Österreich?

Zu den größten Sportterminen zählen 2026 vor allem das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, der Vienna City Marathon, der Österreichische Frauenlauf, der Wings for Life World Run in Wien, der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg, das Upper Austria Ladies Linz, die Generali Open in Kitzbühel und der IRONMAN 70.3 in Zell am See-Kaprun.

Welche großen Festivals und Kulturveranstaltungen sind 2026 besonders spannend?

Besonders stark sind 2026 unter anderem der Eurovision Song Contest in Wien, die Wiener Festwochen, die Salzburger Festspiele, die Bregenzer Festspiele, die Seefestspiele Mörbisch, ImPulsTanz, Ars Electronica, Grafenegg, Electric Love, Nova Rock und das FM4 Frequency Festival.

Welche Veranstaltungen eignen sich gut für einen Wochenendtrip?

Sehr gut geeignet sind Termine mit starker Kulisse und mehreren Programmpunkten, etwa das Narzissenfest im Ausseerland, die Seefestspiele Mörbisch, ein Festivalwochenende in Salzburg, das Formel-1-Wochenende in Spielberg oder ein Sommertrip nach Bregenz zu den Festspielen.

Welche Events sollte man früh buchen?

Früh buchen solltest du vor allem stark nachgefragte Termine wie den Opernball, den Formel-1-Grand-Prix, große Festspielproduktionen in Salzburg oder Bregenz, Electric Love, Nova Rock, Frequency und beliebte Tennis- oder Laufwochenenden mit Hotelübernachtung.

Gibt es 2026 auch große kostenlose oder niederschwellige Events?

Ja. Besonders interessant sind hier das Donauinselfest in Wien mit freiem Eintritt, das Film Festival auf dem Rathausplatz, viele Programmpunkte der Vienna Pride sowie Stadt- und Open-Air-Formate, bei denen sich auch ohne großes Budget viel erleben lässt.

Quellen