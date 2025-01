Alaba’s Stunning Comeback: Real Madrid Star Returns After 13-Month Hiatus!

Während Alaba noch auf die Teilnahme an der EM hoffte, stellte sich die Rehabilitation als herausfordernd und langwierig heraus. Ein Antreten beim Turnier im Sommer 2024 schien unrealistisch. Trotzdem reiste Alaba als „Non-playing Captain“ nach Deutschland, nahm an Trainerbesprechungen teil und stand in engem Kontakt zu den Spielern. Trotz langsamer Verbesserungen seines verletzten Knies war zu diesem Zeitpunkt kein fester Rückkehrtermin von Real Madrid oder Alaba selbst festgelegt.

Am 30. September begann der Wiener erneut mit dem Lauftraining, und einen Monat später war auch der Ball wieder Teil seiner Übungen. In der Zwischenzeit gab es zahlreiche Spekulationen über ein vorzeitiges Saisonende oder sogar ein mögliches Karriereende. Alaba berichtete jedoch von Fortschritten. Kurz nach Silvester stellte Real-Trainer Carlo Ancelotti in Aussicht, dass Alabas Rückkehr bereits im Januar stattfinden könnte.

Sein Pflichtspiel-Comeback gelang nach 399 Tagen Zwangspause. Zuvor war er in den beiden Supercup-Duellen Anfang Januar im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Vor dem Spiel gegen Las Palmas kündigte Ancelotti an, dass Alaba spielen würde. Der Beginn des Spiels war jedoch ungünstig, da die Gäste nach 26 Sekunden durch Fabio Silva in Führung gingen. Die „Königlichen“ kamen jedoch schnell zurück, dominierten das Spiel und sicherten sich einen klaren Sieg.

Die Tore erzielten:

Kylian Mbappe – Elfmeter nach Foul an Rodrygo (18.)

Kylian Mbappe – Direktabnahme ins Eck (36.)

Brahim Diaz (33.)

Rodrygo (57.)

Mbappe erzielte in seinen 18 Ligaspielen 12 Tore und hat in 29 Pflichtspielen insgesamt 17 Treffer. Weitere Tore wurden aufgrund von Abseits durch den VAR aberkannt. Alaba musste bei seinem kurzen Einsatz keine defensiven Qualitäten zeigen, da die Gäste ab der 64. Minute in Unterzahl spielten und bei Real Madrid noch nie gewonnen hatten.

Die Mannschaft von Ancelotti steht mit 46 Punkten nach dem dritten Ligasieg in Folge an der Tabellenspitze, während ihr Stadtrivale Atletico mit 44 Punkten nach einer Niederlage gegen Leganes (0:1) zurückfiel. Der Drittplatzierte FC Barcelona liegt bereits 7 Punkte zurück. Alabas Comeback fand anlässlich der Generalprobe für ein bevorstehendes Spiel gegen ein österreichisches Team statt, da am kommenden Mittwoch Red Bull Salzburg im Estadio Santiago Bernabeu in der vorletzten Runde der Ligaphase der Champions League zu Gast sein wird.