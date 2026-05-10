Alarmierende Ausmaße: Unbekanntes Fischsterben am Vorarlberger Bodenseeufer geht weiter

Außergewöhnliches Fischsterben am Vorarlberger Bodenseeufer

Am Vorarlberger Ufer des Bodensees sind in den vergangenen Wochen vermehrt tote Fische gefunden worden. Besonders in den Hafenbereichen wurden zahlreiche Tiere an der Wasseroberfläche gesichtet und aus dem See entfernt.

Das Landesfischereizentrum stuft das Ausmaß des diesjährigen Fischsterbens vor Vorarlberg im Vergleich zu den Vorjahren als außergewöhnlich ein. Neben der Menge der verendeten Fische wird auch die Dauer des Ereignisses als ungewöhnlich beschrieben.

Deutlich mehr tote Fische als in Vorjahren

Nach Angaben des Landesfischereizentrums werden am Bodenseeufer im Frühjahr zwar jedes Jahr tote Fische gefunden, heuer sei die Situation jedoch anders gelagert. Leiter Nikolaus Schotzko erklärt, das heurige Frühjahr sei in dieser Hinsicht außergewöhnlich gewesen, ein derartiges Fischsterben habe man viele Jahre nicht gesehen.

Das Außergewöhnliche betreffe sowohl die Zahl der toten Fische als auch den Zeitraum: Das Fischsterben habe sich vom Winter bis vor etwa ein bis zwei Wochen hingezogen. Insgesamt wurden heuer vor Vorarlberg rund zwei Tonnen tote Fische aus dem Bodensee entnommen und entsorgt, unter anderem von den Gemeinden. In den Vorjahren waren es etwa 100 bis 200 Kilogramm.

Tote Fische werden laut Schotzko nur dann aus dem Wasser geholt, wenn sie etwa in Häfen oder Bootshäusern treiben und dort eine Belastung für Menschen darstellen. Besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, verbleiben sie im See und werden dem Naturkreislauf überlassen. Heuer wurden besonders viele tote Fische in Hafenbereichen am Vorarlberger Ufer gefunden.

Natürliche Ursachen im Vordergrund

Schotzko verweist bei den Ursachen auf mehrere natürliche Faktoren. In den See geleitete Schadstoffe oder ähnliche Einflüsse konnten laut Landesfischereizentrum als Ursache ausgeschlossen werden. Genannt werden Sauerstoffarmut, Stress und Bakterien, die zusammenhängen können.

Ein vergleichsweise kleiner Teil der toten Fische wies laut Schotzko eine bakterielle Erkrankung auf. Es handle sich um Keime, die grundsätzlich überall vorkommen; Fische können bei Stress an diesen Keimen verenden. Von einer Seuche, die bedenklich oder anzeigepflichtig wäre, könne nicht gesprochen werden. Die meisten Tiere seien an Sauerstoffmangel gestorben.

Lange Eisbedeckung und Sauerstoffmangel

Schotzko verweist auf eine im Vergleich zu den Vorjahren lange Eisbedeckung im vergangenen Winter am Ufer des Bodensees. In diesem Winter war etwa die Fußacher Bucht teilweise zugefroren. In flachen Gewässern kann der Sauerstoffgehalt laut Schotzko sinken, die Situation verbessere sich mit der Schneeschmelze im Frühjahr.

Viele Fische seien bereits während der Eisdecke im Uferbereich gestorben, als der Sauerstoffgehalt geringer war. Diese Tiere blieben nach seinen Angaben zunächst am Boden liegen und trieben erst mit steigenden Wassertemperaturen an die Oberfläche. Viele der in den vergangenen Wochen treibenden Fische seien daher bereits seit einiger Zeit tot gewesen. Auch noch im April seien Fische an Sauerstoffmangel gestorben.

Sauerstoffarme Kanäle und betroffene Arten

An der Schwedenschanze in Fußach gerieten bei niedrigem Wasserstand größere Fischschwärme in Flachwasserbereiche von Kanälen mit wenig Wasseraustausch und geringem Sauerstoffgehalt. In diesen sauerstoffarmen Kanalzonen verendeten viele Fische, großteils Giebel.

In einem Kanal wurden laut Schotzko schon vor Ostern fast 2.000 lebende Giebel entdeckt, der Sauerstoffgehalt im Wasser betrug dort nur noch etwa zehn Prozent. Die Feuerwehr leitete mehrfach Sauerstoff in den Kanal ein; Schotzko geht davon aus, dass dadurch zumindest ein Teil der Fische gerettet wurde. Am Vorarlberger Bodenseeufer waren heuer insgesamt besonders Giebel vom Fischsterben betroffen.

Unterschiedliche Verwesungsstadien und zeitliche Häufung

Der Frischegrad der aufgefundenen Tiere war laut Schotzko sehr unterschiedlich: Einige Fische seien erst kürzlich verendet, andere beim Herausfischen bereits zerfallen. Innerhalb eines Zeitraums von zwei bis drei Wochen wurden besonders viele tote Fische am Vorarlberger Ufer gesichtet.

In dieser Phase waren nach Darstellung des Landesfischereizentrums sowohl aktuell im Flachwasser verendete Tiere als auch schon länger tote, nun aufsteigende Fische sichtbar. Schotzko geht derzeit davon aus, dass das Fischsterben am Abklingen ist.

Fischfunde auch am deutschen Ufer

Auch am deutschen Ufer des Bodensees wurden im Frühjahr tote Fische gefunden. Laut Schotzko sind diese Fälle jedoch nicht mit der Situation am Vorarlberger Ufer vergleichbar. Bei einem Fund im April vor Friedrichshafen handelte es sich um tote Karpfen.

Das zuständige Landratsamt beschreibt Karpfen als Warmwasserfische, die im Bodensee an der Grenze dessen leben, was sie an niedrigen Temperaturen noch gut vertragen. Nach dem Winter seien die Energiereserven der Fische oft erschöpft, während das Wasser im Frühjahr noch sehr kalt ist.