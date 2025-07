Alarmierende Entdeckung: Klimawandel gefährdet die Fischbestände im Mittelmeer!

Der Hitzestress hat erhebliche Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit von Fischarten, die um rund 30 Prozent gesenkt wird. Dieses Phänomen führt je nach Region zu einem Rückgang der Fangmengen von bis zu 40 Prozent. Diese alarmierenden Informationen stammen aus Angaben von „Confcooperative Fedagripesca“, dem Verband der Fischerei- und Agrargenossenschaften.

Besonders betroffen sind folgende Fischarten:

Schwertfisch

Roter Thun

Goldmakrele

Sardine

Bernsteinmakrele

Diese Fische leben überwiegend in der Nähe der Wasseroberfläche oder in mittleren Tiefen, was sie besonders anfällig für Temperaturschwankungen macht. Die obersten Wasserschichten reagieren zuerst und am stärksten auf klimatische Veränderungen, was das Problem weiter verschärft.

Laut aktuellem Datenmaterial zeigen die Entwicklungen, wie stark die Meeresfauna mit der Anpassung an den Klimawandel zu kämpfen hat. Zwischen 1940 und heute ist die Anzahl der jährlichen Hitzetage im Meer – definiert als länger anhaltende Perioden ungewöhnlich hoher Wassertemperaturen – von 15 auf fast 50 gestiegen.

Eine aktuelle Studie des Copernicus-Programms berichtet, dass Meeres-Hitzewellen bis zum Jahr 2100 etwa 50 Mal häufiger und zehn Mal intensiver auftreten werden als heute. Paolo Tiozzo, Vizepräsident von Confcooperative Fedagripesca, betont: „Wir müssen den Klimawandel nicht nur an Land, sondern auch im Meer bekämpfen.“ Aktuelle Schätzungen zeigen, dass fast sechs Prozent der Fischarten im Mittelmeer mittlerweile gebietsfremd sind – insgesamt etwa 1.200 Arten – die durch den überdurchschnittlichen Temperaturanstieg im Mittelmeerraum begünstigt werden. Zum Vergleich: Die Erwärmung des Mittelmeers liegt etwa dreimal über dem globalen Durchschnitt.

Zu den invasiven Arten zählen unter anderem:

Feuerfisch (Lionfish)

Skorpionfisch

Diese Arten breiten sich zunehmend aus, während traditionelle Lebensräume rückläufig sind. Laut Fedagripesca führt dieses Ungleichgewicht zu ernsthaften ökologischen Folgen für das gesamte Meeresökosystem.

Durch den Anstieg der Meerestemperaturen kommt es zu folgender Veränderung in den Lebensräumen:

Fischarten wie Sardinen und Sardellen wandern in nördliche Gewässer auf der Suche nach kühleren Temperaturen.

Pflanzenfressende Arten vermehren sich aufgrund verstärkter Algenbildung.

Die Zahl der fleischfressenden Fische, wie Haie, Zackenbarsche und Zahnbrassen, geht zurück. Dies geschieht sowohl aufgrund thermischen Stresses als auch aufgrund des Mangels an Beutetiere.

Der Fischerverband warnt, dass ohne gezielte Maßnahmen ganze marine Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten könnten. Eine verstärkte wissenschaftliche Forschung ist entscheidend, um die Veränderungen besser zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fische und die Meeresökosysteme unter den schweren Folgen des Klimawandels leiden. Ohne ein entschlossenes Handeln könnte die marine Artenvielfalt weiter gefährdet sein.